    उन्नाव में छोटे भाई को चाकू से गोदकर मार डाला, गुस्से में बड़े भाई ने उतारा मौत के घाट

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    उन्नाव के सदर क्षेत्र के पीडी नगर में एक बड़े भाई ने झगड़े के बाद छोटे भाई सत्यम सोनी की चाकू मारकर हत्या कर दी। सत्यम मानसिक रूप से बीमार था और अक्सर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के पीडी नगर में गुस्से में आपा खोए बड़े भाई ने झगड़े व पथराव के बाद छोटे भाई के पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित भाग निकला।

    पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच के बाद आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    सदर क्षेत्र के मुहल्ला पीडी नगर निवासी 23 वर्षीय सत्यम सोनी चार भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। मानसिक बीमार होने से घर पर ही रहता था। बड़ा भाई सत्यम घर से एक किमी दूर नंदन वन पार्क के पास पत्नी पूजा के साथ रहता है।

    पूजा के अनुसार वह शनिवार दोपहर तीन बजे ननद सपना से फोन पर बता कर रही थी। तभी सत्यम घर के बाहर पहुंच गया और अपने बड़े भाई शिवम से गाली-गलौज करने लगा। शिवम के अलावा मुहल्ले के लोगों ने भी उसे रोका पर वह नहीं माना।

    शिवम ने गाली देने से मना किया तो विवाद के बाद सत्यम ने पथराव शुरू कर दिया। मुहल्ले के लोगों ने बीच में पड़कर दोनों को हटाया। इसके बाद भी सत्यम ने गाली देनी बंद नहीं की। गुस्से में शिवम घर से चाकू ले आया और सत्यम के पेट में घोंप दी।

    सत्यम वहीं गिर गया और छटपटाने लगा। इस पर मां आशा देवी को जानकारी दी गई। वह पहुंची और मुहल्ले के लोगों की मदद से सत्यम को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीओ सिटी दीपक यादव ने घटनास्थल पर जांच के बाद वहां के लोगों के बयान लिए।

    सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने दिवंगत सत्यम की मां आशा देवी व बहन आराध्या से घटना की जानकारी ली। मां व बहन ने भी सत्यम के मानसिक बीमार होने और अक्सर लोगों से झगड़ा करने की बात कही। सदर कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शीघ्र आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।