उन्नाव में नशेबाज युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मची चीख-पुकार
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नशेबाज युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के मुहल्ला एबीनगर निवासी 35 वर्षीय नीरज शुक्ल बुधवार शाम खाना खाने के बाद कमरे में सोने चले गए।
गुरुवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा न खुलने पर स्वजन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिलने पर जब कमरे में जाकर देखा तो नीरज का शव फंदे से लटका मिला।
स्वजन की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
स्वजन के अनुसार नीरज नशे के आदी थे। अक्सर शाम को शराब के नशे में घर आते थे। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि नशेबाजी में नीरज ने खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
