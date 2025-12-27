12 मीटर चौड़ी होगी दोस्ती नगर की पुलिया, उन्नाव के लोगों को जाम से मिलेगी निजात
उन्नाव-सफीपुर मार्ग पर दोस्ती नगर नहर पुलिया के चौड़ीकरण को शासन ने 1.93 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। वर्तमान में 5 मीटर चौड़ी यह पुलिया आए दिन जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव-सफीपुर मार्ग पर पड़ने वाली लगभग पुलिया का चौड़ीकरण हो चुका है, लेकिन दोस्ती नगर नहर पुलिया अब भी संकरी है। जिसके कारण यहां आए दिन जाम की समस्या आती है।
लोक निर्माण विभाग अब इस पुलिया को चौड़ा करने जा रहा है। जिसके लिए शासन ने बजट भी जारी कर दिया है। मिले बजट से यह पुलिया भी अन्य की तरह अब 12 मीटर चौड़ी कर दी जाएगी।
उन्नाव-सफीपुर-हरदोई मार्ग पर जनदीय क्षेत्र में इस सड़क पर एकमात्र यही पुलिया है जो अब तक संकरी है। जिसके कारण मार्ग पर इसी जगह बड़ा जाम आए दिन लगता है। वहीं सहालग के समय तो यह पुलिया भीषण जाम का भी कारण बनती है।
शारदा नहर पर बनी यह पुलिया अब तक पांच मीटर ही चौड़ी है। जबकि, मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर है। ऐसे में चौड़े मार्ग पर मौजूद यह पुलिया आवागमन के लिहाज से समस्या तो बनी ही थी वहीं देखने में भी अजीब लग रही थी। जिस पर विभाग ने शासन को कार्ययोजना व प्रस्ताव भेजा था।
प्रस्ताव के अनुसार शासन ने पुलिया चौड़ीकरण के लिए 1.93 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। बजट मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने पुलिया चौड़ीकरण की कवायद शुरू कर दी है।
निर्माण खंड प्रथम अधिशाषी अभियंता सुबोध कुमार ने बताया कि पुलिया का चौड़ीकरण करवाने के लिए 193 लाख रुपये का बजट मिला है। जिससे पुलिया 12 मीटर चौड़ी की जाएगी। काम के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू क दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।