12 मीटर चौड़ी होगी दोस्ती नगर की पुलिया, उन्नाव के लोगों को जाम से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव-सफीपुर मार्ग पर पड़ने वाली लगभग पुलिया का चौड़ीकरण हो चुका है, लेकिन दोस्ती नगर नहर पुलिया अब भी संकरी है। जिसके कारण यहां आए दिन जाम की समस्या आती है। लोक निर्माण विभाग अब इस पुलिया को चौड़ा करने जा रहा है। जिसके लिए शासन ने बजट भी जारी कर दिया है। मिले बजट से यह पुलिया भी अन्य की तरह अब 12 मीटर चौड़ी कर दी जाएगी। उन्नाव-सफीपुर-हरदोई मार्ग पर जनदीय क्षेत्र में इस सड़क पर एकमात्र यही पुलिया है जो अब तक संकरी है। जिसके कारण मार्ग पर इसी जगह बड़ा जाम आए दिन लगता है। वहीं सहालग के समय तो यह पुलिया भीषण जाम का भी कारण बनती है।

शारदा नहर पर बनी यह पुलिया अब तक पांच मीटर ही चौड़ी है। जबकि, मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर है। ऐसे में चौड़े मार्ग पर मौजूद यह पुलिया आवागमन के लिहाज से समस्या तो बनी ही थी वहीं देखने में भी अजीब लग रही थी। जिस पर विभाग ने शासन को कार्ययोजना व प्रस्ताव भेजा था।