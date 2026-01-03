Language
    उन्नाव में शीतलहर पर भारी पड़ी आस्था, पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान

    By Anil Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:20 PM (IST)

    पौष पूर्णिमा के अवसर पर उन्नाव के बक्सर, परियर और नानामऊ गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कड़ाके की शीतलहर के बावजूद आस्था भारी पड़ी और भक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने शनिवार को शीतलहर के बाद भी बक्सर, परियर और नानामऊ गंगा तट पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही।

    श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। शीतलहर पर आस्था भारी पड़ी। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

    पौष पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को कड़ाके की सर्दी होने बाद भी सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा तटों प्रमुख रूप से परियर, बक्सर, नानामऊ बांगरमऊ पर पहुंचने लगे थे। कोहरे की आशंका को भांप तमाम श्रद्धालु रात में गंगातटों पर पहुंच गए और आसपास जहां ठहरने का बंदोबस्त था वहां रुके और सुबह होते ही गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा पूजा अर्चना कर तीर्थ पुरोहितों को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया।

    गंगा स्नान कर वापस आते समय श्रद्धालुओं ने परियर के बाबा बलखंडेश्वर महादेव मंदिर व जानकी कुंड में दर्शन किया। बक्सर में गंगा स्नान के बाद मां चंडिका देवी के दरबार में माथा टेका। बक्सर में भी स्नान और मां चंडिका देवी के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही।