उन्नाव में शीतलहर पर भारी पड़ी आस्था, पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने शनिवार को शीतलहर के बाद भी बक्सर, परियर और नानामऊ गंगा तट पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही।

श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। शीतलहर पर आस्था भारी पड़ी। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

पौष पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को कड़ाके की सर्दी होने बाद भी सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा तटों प्रमुख रूप से परियर, बक्सर, नानामऊ बांगरमऊ पर पहुंचने लगे थे। कोहरे की आशंका को भांप तमाम श्रद्धालु रात में गंगातटों पर पहुंच गए और आसपास जहां ठहरने का बंदोबस्त था वहां रुके और सुबह होते ही गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा पूजा अर्चना कर तीर्थ पुरोहितों को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया।