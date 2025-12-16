Language
    उन्नाव में कलेजा कंपा देने वाली वारदात, मकान विवाद में देवर ने भाभी के खून से रंग लिए हाथ

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:12 PM (IST)

    दिवंगत सुनीता (फाइल फोटो)। स्वजन

    संवाद सूत्र, नवाबगंज (उन्नाव)। उन्नाव में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद में देवर ने भाभी की ही हत्या कर दी। देवर ने साबड़ से भाभी के सिर पर वार कर दिया। इससे महिला की मौत हो गई।

    सोहरामऊ क्षेत्र के गांव चिलौली के मजरे लालाखेड़ा में मंगलवार को पुश्तैनी मकान में बांस गाड़ रहे देवर रामू को टोकना भाभी सुनीता को महंगा पड़ गया। देवर ने लोहे के साबड़ से सिर में वारकर भाभी की हत्या कर दी और भाग निकला। पुलिस ने आरोपित देवर पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की है।


    चिलौली के मजरे लालाखेड़ा निवासी दो सगे भाई नरेश और रामू के बीच पुश्तैनी कच्चे घर के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार कहासुनी और मारपीट भी हुई। हर बार गांव के लोगों के समझाने पर मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। दो माह पहले रिश्तेदारों व गांव के संभ्रांत लोगों ने बीच में पड़कर मकान का बंटवारा करा विवाद समाप्त करा दिया था।

     

    रामू के अपने हिस्से का आधा घर भतीजे संतोष के साढू को बेंच दिया है। खरीददार ने कब्जा दिलाने की बात कही। इस पर रामू मंगलवार दोपहर अपने हिस्से से कुछ आगे बढ़कर बांस गाड़ने लगा। नरेश की गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी 45 वर्षीय सुनीता और 22 वर्षीय बेटे मोनू ने विरोध कर शाम को नरेश के आने पर बांस गाड़ने की बात कही। इस पर भाभी देवर का विवाद शुरू हो गया।

     

    गुस्से में रामू ने लोहे का साबड़ उठाया और सुनीता के सिर पर हमला कर दिया। वह वहीं गिर गई। बेटे के शोर मचाने व मुहल्ले के लोगाें को आता देख आरोपित रामू भाग निकला। गंभीर हालत में सुनीता को सीएचसी नवाबगंज ले जाया गया, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नरेश की तहरीर पर पुलिस ने रामू के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।