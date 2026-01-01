Language
    कृषि बीज भंडार के तकनीकी सहायक के खाते में पहुंचे ठगी के 13 लाख रुपये, साइबर ठगों ने नौ माह पहले हैक किया था मोबाइल

    By Mohit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:37 PM (IST)

    उन्नाव के अचलगंज स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार के तकनीकी सहायक सुनील कुमार के खाते से साइबर ठगों ने नौ माह पहले मोबाइल हैक कर 15 लाख रुपये चुरा लिए थे। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। राजकीय कृषि बीज भंडार अचलगंज के तकनीकी सहायक के खाते से नौ माह पहले साइबर ठगों द्वारा पार किए गए 15 लाख रुपये में साइबर थाना की टीम ने 13 लाख रुपये वापस करा दिए। साइबर ठगों ने तकनीकी सहायक के मोबाइल को हैक कर यह ठगी की थी। शेष बचे दो रुपये वापस कराने का प्रयास चल रहा है।

    हरदोई के बाबटमऊ के खालेपुरवा निवासी सुनील कुमार राजकीय कृषि बीज भंडार अचलगंज के तकनीकी सहायक हैं। उन्नाव में उनका बैंक खाता है। साइबर थाना के एक्सपर्ट शमशुद्दीन ने बताया कि 31 मार्च 2025 को साइबर ठगों ने सुनील का मोबाइल हैक किया और खाते से 15 लाख रुपये पार कर दिए।

    सुनील ने बिना देरी किए उसी दिन साइबर थाना आकर शिकायत दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक की मदद से आरोपितों के खातों को फ्रीज करा अगले दिए एक लाख रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए। शेष धनराशि वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहा।

    31 दिसंबर को फिर से पीड़ित के खाते में लगभग 12 लाख रुपये वापस कराए गए। शेष धनराशि वापस कराने का प्रयास चल रहा है। वीडियो प्रसारित कर पीड़ित सुनील ने कहा कि साइबर थाना के एक्सपर्ट ने ठगी की रकम वापस कराने के लिए कड़ी मेहनत की गई। घटना के बाद मैं, परेशान था, लगातार धैर्य बंधाया और 13 लाख रुपये वापस करा दिए।