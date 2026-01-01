कृषि बीज भंडार के तकनीकी सहायक के खाते में पहुंचे ठगी के 13 लाख रुपये, साइबर ठगों ने नौ माह पहले हैक किया था मोबाइल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। राजकीय कृषि बीज भंडार अचलगंज के तकनीकी सहायक के खाते से नौ माह पहले साइबर ठगों द्वारा पार किए गए 15 लाख रुपये में साइबर थाना की टीम ने 13 लाख रुपये वापस करा दिए। साइबर ठगों ने तकनीकी सहायक के मोबाइल को हैक कर यह ठगी की थी। शेष बचे दो रुपये वापस कराने का प्रयास चल रहा है।

हरदोई के बाबटमऊ के खालेपुरवा निवासी सुनील कुमार राजकीय कृषि बीज भंडार अचलगंज के तकनीकी सहायक हैं। उन्नाव में उनका बैंक खाता है। साइबर थाना के एक्सपर्ट शमशुद्दीन ने बताया कि 31 मार्च 2025 को साइबर ठगों ने सुनील का मोबाइल हैक किया और खाते से 15 लाख रुपये पार कर दिए।

सुनील ने बिना देरी किए उसी दिन साइबर थाना आकर शिकायत दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक की मदद से आरोपितों के खातों को फ्रीज करा अगले दिए एक लाख रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए। शेष धनराशि वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहा।