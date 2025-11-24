उन्नाव में कांग्रेस में जबरदस्त रार, जिलाध्यक्ष ने पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 7 को दिया मानहानि का नोटिस
उन्नाव कांग्रेस में जिलाध्यक्ष द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष समेत सात लोगों को मानहानि का नोटिस भेजने से विवाद गहरा गया है। जिलाध्यक्ष ने पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इस घटना से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला कांग्रेस में चल रही धड़े बाजी और कार्यकारिणी को लेकर आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत सात लोगों को वकील के माध्यम से मानहानि की नोटिस भेजी है। जिसमें वाट्सएप ग्रुप बनाकर स्वयं को इंटरनेट मीडिया पर अपमानित करने के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा वकील के माध्यम से नोटिस भेजे जाने का मामला पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना है। नोटिस में जिलाध्यक्ष ने इंटरनेट मीडिया ग्रुप पर सामाजिक रूप से अभद्र टिप्पणी करने, मानसिक आघात पहुंचाने के साथ शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बात कहते हुए प्रत्येक आरोपित पार्टी कार्यकर्ता पर आठ लाख रुपये का हर्जाना 15 दिन में भुगतान करने को कहा है।
जिलाध्यक्ष द्वारा जिन लोगों को मानहानि का नोटिस भिजवाया गया है उनमें पूर्व जिलाध्यक्ष आरती बाजपेयी निवासी-दो चौपड़ हास्पिटल कंपाउंड निकट लीला सिनेमा नवल किशार रोड हजरतगंज लखनऊ, आशीष त्रिपाठी उन्नाव निकट सैनिक कैंटीन कल्लू सिंह के सामने कचहरी कंपाउंड उन्नाव, फैज फारूखी निवासी 1001 मुहल्ला अटल बिहारी नगर छोटा चौराहा शहर, उन्नाव, ओमकांत पांडेय निवासी 438 राजधानी मार्ग शेखपुर शराब मिल के पास शहर उन्नाव, अतुल शुक्ला निवासी मोहल्ला गणेशगंज नर्मदेश्वर मंदिर के पास मन्दिर समिति के पीछे बांगरमऊ, अगमदेव सिंह कुशवाहा निवासी टीटी टावर के सामने अकरमपुर, संजीव शुक्ला निवासी संडीला रोड रस्तोगी क्लाथ हाउस वाली गली बांगरमऊ के नाम शामिल शामिल हैं।
पूर्व जिलाध्यक्ष आरती वाजपेई ने बताया कि मुझे अभी कोई नोटिस नहीं मिली है। काय्रकर्ताओं से नोटिस भेजे जाने की सूचना मिली है। जब नोटिस मिलेगी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसका जवाब दूंगी।
