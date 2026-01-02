उन्नाव में भीषण सर्दी से ठिठुरे लोग, दिन भर छाए रहे बादल; सिर्फ अलाव ही रहा सहारा

जागरण संवाददाता, उन्नाव। नगर में शुक्रवार को भोर पहर से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। आसमान पर सारा दिन बादल छाए रहे।लोगों को सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो सके। जिससे सर्दी व गलन और ज्यादा बढ़ गई। सर्दी व गलन से लोग ठिठुरते रहे।

घरों में हीटर व ब्लोवर के सहारे लोगों ने सर्दी से बचाव किया। वहीं, गली-मुहल्लों और सड़कों पर आग तापकर लोगों ने सर्दी दूर की। किसी ने फलों की पेटी की लकड़ी तो किसी ने दफ्ती गत्ते और बोरी बोरे आदि जलाकर आग तापी।

आग के सहारे लोगों का पूरा दिन बीता। सर्दी से बचाव को लेकर लोग घरों से गर्म कपड़े, जैकेट, कोट, जरसी, टोपा, मफलर, स्वेटर आदि पहनकर निकले। लोगों ने बताया कि इन दिनों अधिक सर्दी व गलन पड़ रही है। बुजुर्गजनों ने घरों में ही आग तापकर सर्दी से बचाव किया।