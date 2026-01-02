उन्नाव में बंदरों के दौड़ाने पर छत से गिरी पांच साल की बच्ची, गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। पुरवा क्षेत्र में चमियानी के अंगनुवाखेड़ा गांव में शुक्रवार सुबह छत पर खेल रहे भाई-बहन को बंदरों ने दौड़ा लिया। बचकर भागने में पांच वर्षीय बच्ची संतुलन खो बैठी और बिना रेलिंग की छत से नीचे आ गिरी।

पिता उसे पुरवा सीएचसी ले गए, जहां सिर में गंभीर चोट देख डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्वजन उसे जिला अस्पताल नहीं ले गए सीधे एलएलआर कानपुर में भर्ती कराया जहां उसका उपचार चल रहा है। शुक्रवार सुबह दस बजे गांव अंगनुवाखेड़ा मजरे चमियानी निवासी लल्लू की पांच वर्षीय बेटी शिवानी अपने भाई शैलेंद्र के साथ छत पर खेल रही थी। तभी बंदरों ने उन्हें दौड़ा लिया। बंदरों से बचने के लिए भाई-बहन नीचे की तरफ भागे।

भागने में शिवानी का संतुलन बिगड़ गया और वह छत पर रेलिंग न होने के कारण नीचे गिर गई। उसके सिर में गंभीर चोट आई। गंभीर रूप से घायल मासूम बेटी को पिता पुरवा सीएचसी लेकर पहुंचा। डाक्टर यूके सिंह ने प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।