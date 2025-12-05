उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की दर्दनाक माैत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बीघापुर-पाली संपर्क मार्ग पर पाली गांव के पास घुमावदार माेड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक व पीछे बैठे दोस्त की मौत हो गई।

हादसे की जानकारी पर पहुंचे स्वजन शव देख बेहाल हो गए। हेलमेट न लगा होने व सिर में गंभीर चोट आने पर डॉक्टर ने मौत की बात कही है। बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

कस्बा बीघापुर के आजाद नगर निवासी 28 वर्षीय रंजीत अपने पिता कमलेश के साथ खेती में हाथ बंटाने के साथ मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाता था। पूरे दिन उसने पिता के साथ खेत पर रहकर काम किया। पिता के अनुसार शाम सवा छह बजे टमाटर लेने की बात कहकर बाइक से घर से निकला।