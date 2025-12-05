Language
    उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की दर्दनाक माैत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:46 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बीघापुर-पाली संपर्क मार्ग पर पाली गांव के पास घुमावदार माेड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक व पीछे बैठे दोस्त की मौत हो गई।

    हादसे की जानकारी पर पहुंचे स्वजन शव देख बेहाल हो गए। हेलमेट न लगा होने व सिर में गंभीर चोट आने पर डॉक्टर ने मौत की बात कही है। बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

    कस्बा बीघापुर के आजाद नगर निवासी 28 वर्षीय रंजीत अपने पिता कमलेश के साथ खेती में हाथ बंटाने के साथ मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाता था। पूरे दिन उसने पिता के साथ खेत पर रहकर काम किया। पिता के अनुसार शाम सवा छह बजे टमाटर लेने की बात कहकर बाइक से घर से निकला।

    रात 8:30 बजे उसकी बाइक पाली गांव के घुमावदार मोड़ पर पेड़ से टकराने की जानकारी मिली। पुलिस ने फोन कर 100 शैय्या अस्पताल पहुंचने की बात कही। अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि बेटे के साथ बाइक में उसका दोस्त 30 वर्षीय जग्गा निवासी ककराहिनखेड़ा बीघापुर भी बैठा था।

    बेटे रंजीत के साथ उसके दोस्त जग्गा की भी हादसे में मौत हो गई। जग्गा के स्वजन को भी पुलिस ने सूचना दी है। रंजीत दो भाइयों में बड़ा था। दो साल का एक बेटा भी है।

    उसकी मौत पर पत्नी सुनीता समेत स्वजन बेहाल हैं। एसओ राजपाल ने बताया कि बाइक की रफ्तार अधिक होने से मोड़ पर रंजीत के नियंत्रण खोने व बाइक पेड़ से टकराने की आशंका है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

