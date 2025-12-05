Language
    अब छोड़ दें चिंता...SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, बस एक क्लिक और मिलेगी पूरी जानकारी

    By Pradeep Diwedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:36 AM (IST)

    अब आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका एसआईआर फॉर्म चुनाव आयोग के पोर्टल पर जमा हुआ है या नहीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर, 'वोटर सेवाएं' म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आपने बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर फॉर्म भर कर दे दिया है। अब ये फॉर्म चुनाव आयोग के पोर्टल पर जमा हुआ या नहीं, इसको लेकर लोगों में आशंका है।

    यदि किसी प्रकार का संदेह है कि आपका फॉर्म जमा हुआ नहीं तो उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट खुलने पर अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो दाईं तरफ सर्विसेज (वोटर सेवाएं) लिखा दिखाई देगा।

    उसके नीचे आपको एसआईआर 2026 दिखाई देगा। फिर उसके नीचे जहां फिल इनूमेरेशन फार्म लिखा है, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर नई विंडो खुलेगी। उसमें लिखा दिखाई देगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर।

    इसमें प्रदेश वाले कॉलम में अपना प्रदेश चयनित करें। फिर इपिक वाले कॉलम में संख्या दर्ज करें। फिर सर्च पर क्लिक करें। यदि आपका फार्म जमा हो गया है तो लिखकर आएगा ऑलरेडी सबमिटेड।

    ध्यान रहे इसके लिए वेबसाइट में मतदाता को लॉगिन करना पड़ेगा, जिसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। यदि आपका मोबाइल नंबर मतदाता कार्ड से लिंक नहीं है तो आप किसी अन्य मतदाता के लॉगिन से भी अपने फॉर्म की स्थिति जान सकते हैं।

