Meerut News: SIR में बेहतर काम करने वाले 100 बीएलओ को मिलेगा इनाम, किए जाएंगे सम्मानित
मेरठ में एसआईआर के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सम्मानित किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय इसकी तैयारी कर रहा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनपद में तीन हजार से अधिक बीएलओ इस काम में लगे हुए है। वहीं, निजी संस्थानों के छात्रों का भी सहयोग इस काम में लिया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर तक यह कार्य पूरा करना है। जो बीएलओ 11 दिसंबर तक अपना काम बेहतर तरीके से निपटा लेंगे, उन 100 बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) को सम्मानित किया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि उनका 80 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है। पूरे जनपद का काम 11 दिसंबर तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिन लोगों ने गणना प्रपत्र भर दिए हैं, वह लोग अपने बूथ पर जाकर उन्हें जमा करा दें।
कुछ लोग ऐसे हैं, जो गणना प्रपत्र को भर तो रहे हैं, लेकिन अपने घर में लेकर बैठे हुए हैं। जिस कारण देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि जो निजी संस्थान के छात्र और अन्य लोग लगे हुए हैं, उन्हें भी इस काम के खत्म होने के बाद सम्मानित किया जाएगा। डीएम ने बताया कि जो बीएलओ बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी सूची भी साथ के साथ बनाई जा रही है।
1043 बूथों पर पूरा हुआ 100 प्रतिशत काम
जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि जनपद में 2981 बूथ हैं। जिनमें से 1043 बूथों पर 10 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। 1938 बूथों पर काम अभी चल रहा है। इनमें भी एक हजार बूथों पर लगभग 75 से 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
