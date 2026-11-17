जागरण संवाददाता, उन्नाव। पति की मौत के बाद बच्चों के साथ ससुराल में रह रही महिला ने अपने पांच देवरों पर उसे व उसके पुरुष मित्र को पेड़ से बांधकर पीटने व प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने देवरों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।



सदर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को बताया कि दो वर्ष पहले जहरीला कीड़ा काटने से उसके पति की मौत हो गई थी। 12 जुलाई को शाम सात बजे उसका पुरुष मित्र मदद के लिए घर आया था। पांच देवरों ने शक के आधार पर उसे व मित्र को पेड़ से बांधकर पीटा।

पीड़िता का आरोप है कि 16 सितंबर को वह माता-पिता और दादी के साथ ससुराल पहुंची तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया। 15 नवंबर को दोबारा ससुराल जाने पर आरोपितों ने मारपीट कर भगा दिया। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर महिला के पांच देवरों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

इधर, दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को पीटने का आरोप माखी क्षेत्र के हुलासखेड़ा निवासी माधुरी ने महिला थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 24 फरवरी 2025 को उसका विवाह आशीष कुमार से हुआ था। पिता ने शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद पति आशीष, सास शांती देवी, ससुर लालू प्रसाद समेत अन्य ससुरालीजन दो लाख रुपये नकद और कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे पीटा जाता और कमरे में बंद कर भूखा रखा जाता था।