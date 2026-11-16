CSJMU Kanpur परीक्षा में नकल का भंडाफोड़, उन्नाव में परीक्षा खत्म होने के बाद भी हल किए जा रहे थे प्रश्नपत्र, केंद्र निरस्त

जागरण संवाददाता, कानपुर। सीएसजेएमयू की ओर से कराई जा रही विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के दूसरे दिन सोमवार को उन्नाव के बांगरमऊ स्थित आरएस गर्ल्स डिग्री कालेज के परीक्षा हाल में नकल का खेल पकड़ा गया। पर्यवेक्षकों ने परीक्षा का समय खत्म होने के बाद भी प्रश्नपत्र हल करते हुए परीक्षार्थियों को पकड़ा।

गंभीर अनियमितताएं मिलने पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने तीनों पालियों की परीक्षा और कालेज में केंद्र निरस्त करने की कार्रवाई की है। अब अयोध्या प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, फतेहपुर चौरासी, मां शांति देवी महाविद्यालय, बहटा मुजावर, अब्दुल गफ्फार महाविद्यालय, उन्नाव के छात्र व छात्राएं दूसरे केंद्रों पर जाकर परीक्षा देंगे।

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सोमवार को तीनों पालियों की परीक्षा के दौरान आरएस गर्ल्स डिग्री कालेज में रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्र से निकलने पर उन्हें परीक्षा हाल में गड़बड़ी होने की जानकारी मिली। पर्यवेक्षक दोबारा महाविद्यालय पहुंचे और निरीक्षण के दौरान पाया कि परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद भी लगभग सभी छात्र-छात्राएं दोबारा प्रश्नपत्र हल कर रहे थे।