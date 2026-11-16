कानपुर राधिका अपार्टमेंट बना आग का पिंजरा, फंसे 12 परिवार, दो की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार तड़के लगी आग ने बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा इंतजामों की हकीकत सामने ला दी। पांच फीट चौड़ी संकरी गली में बने अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों के लिए आग से ज्यादा मुसीबत बाहर निकलने का रास्ता बंद होना बन गया। दो लोगों की मौत हो गई।

भूतल पर बनी पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों में आग लगने से लपटें और धुएं का गुबार ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गया। ऐसे में सीढ़ियों से नीचे उतरना जान जोखिम में डालने जैसा था। अपार्टमेंट में लिफ्ट और सीढ़ियां तो थीं, लेकिन बाहर निकलने के लिए एक ही गेट होने से लोग अंदर ही फंस गए।

आग और धुएं से घिरे परिवारों के सामने जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दिखा तो लोगों ने खिड़कियों का सहारा लिया। अपार्टमेंट की खिड़की से करीब तीन फीट की दूरी पर बने पड़ोसी मकान की छत तक पहुंचने के लिए पटरा लगाया गया। इसके सहारे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं, कुछ लोगों ने खिड़की से चादर लटकाकर नीचे उतरने का जोखिम उठाया। इस दौरान आसपास के लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पार्किंग में आग लगने के बाद देखते ही देखते धुआं पूरी इमारत में भर गया। भूतल से ऊपर की मंजिलों तक धुआं पहुंचने के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने एक तरफ आग बुझाने का काम शुरू किया तो दूसरी ओर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। दमकल कर्मियों ने आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि हादसे में राखी साहू और प्रांजल बाथम की जान चली गई। दो अन्य लोग वैभव गुप्ता और मीता बाथम का उपचार जारी है।