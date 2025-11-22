उन्नाव में अनियंत्रित होकर बस से टकराई बाइक, परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मौरावां कस्बे मे अकोहरी मार्ग पर बनखंडी देवी मंदिर के पास घुमावदार मोड़ में कोई संकेतक न लगा होने से बाइक अनियंत्रित हो सामने से आ रही स्कूल बस से टकरा गई। हादसे में परीक्षा देने जा रहे बाइक चला रहे बीएससी के छात्र की मौत हो गई। पीछे बैठा दोस्त टक्कर लगने से बाइक से उछला और बस का आगे का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा गिरा।

बस में बैठे छात्र-छात्राओं की चीख निकल गई। बस रुकते ही दहशत में सभी नीचे उतरे और किनारे खड़े हो गए। स्कूल से पहुंची दूसरी बस बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची। क्षतिग्रस्त बस व बाइक को पुलिस ने कब्जे में लिया है। छात्र की मौत से स्वजन बेहाल हैं। घायल दोस्त का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

असोहा के ग्राम मुक्तेमऊ निवासी 20 वर्षीय सुमित रावत पुत्र अवधेश कुमार बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। शुक्रवार को परीक्षा देने अपने दोस्त लखनऊ के आलमबाग निवासी उमंग सिन्हा के साथ जालिपा सिंह महाविद्यालय कोदहिया मौरावां जा रहा था। मौरावां कस्बे में अकोहरी मार्ग पर बनखंडी देवी मंदिर के पास घुमावदार मोड़ में सुमित ने बाइक से नियंत्रण खो दिया। इससे बाइक दूसरी दिशा में जाकर सामने से आ रही रामकली बुद्धीलाल साहू शिक्षण संस्थान पुरवा की बस में टकरा गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक मे पीछे बैठा उमंग उछलकर बस के आगे के शीशे को तोड़ता हुआ बस के अंदर जा गिरा। जबकि सुमित की मौत हो गई। हेलमेट दूर पड़ा मिला। डरे सहमे बच्चे बस से नीचे उतरकर खड़े हो गए। बस के छतिग्रस्त होने व उसके चालक के फोन करने पर पहुंची दूसरी बस बच्चों को लेकर स्कूल गई। घायल उमंग को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

लगातार हादसों के बाद भी नहीं लगाया संकेतक घुमावदार मोड़ के पास पहले भी पांच से छह हादसे हो चुके हैं। इस जगह पर किसी तरह का संकेतक न होने से वाहन सवार रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पाते।पूर्व में भी रफ्तार हादसे का कारण बनी। स्थानीय लोगों के अनुसार 10-11 लोग इस मोड पर घायल हो चुके हैं।इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संकेतक नहीं लगाया गया। यदि ब्रेकर भी बना हो तो वाहनों की गति धीमी हो सकती है। 100 मीटर पर दो मोड़ हैं। इन्हीं दोनों मोड़ के बीच नवीन प्राथमिक विद्यालय भी है। अक्सर मोड़ पर अनजान वाहन चालक नियंत्रण खोकर हादसे का शिकार हो जाते है। 6 अगस्त 2024 को रामकली बुद्धिलाल साहू शिक्षण संस्थान की दो बसे आपस में टकरा गई थीं। जिससे दोनो बसों में बैठे 80 छात्र घायल हो गए थे।



इधर, पुलिया के पास अनियंत्रित बाइक खंती में गिरी, युवक की मौत फतेहपुर चौरासी: क्षेत्र के गांव भुटिया मजरा परशुरामपुर निवासी 50 वर्षीय शिवपाल कुशवाहा शुक्रवार को बांगरमऊ में श्रीपाल की बेटी के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने थे। कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद शुक्रवार देर रात बाइक से दो अन्य लोगों के साथ घर लौट रहा था। बांगरमऊ-बरुआघाट मार्ग पर माढ़ापुर के आगे बनी पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित हो पुलिया से टकरा कर 20 फीट गहरी खंती में जा गिरी। घटनास्थल पर ही शिवपाल की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए। शिवपाल हेलमेट नहीं लगाए था। पति की मौत से पत्नी लीलावती, बेटे विजय बहादुर और बेटी सोनी का रो-रोकर बुरा हाल है। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

लोडर और बाइक की टक्कर, पांच घायल लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के पिपरसन गांव निवासी जितेंद्र फतेहपुर चौरासी स्थित नवोदय विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करता है। शनिवार को मुजफ्फरनगर निवासी दो अन्य साथी मजदूर दीन व आरिफ के साथ बाइक से नवोदय विद्यालय जा रहे थे। सफीपुर कस्बे के एक पेट्रोल पंप के पास आगे चल रहे लोडर चालक के ब्रेक लगाने पर बाइक पीछे से उसमें घुस गई। हादसे में तीनों मजदूर घायल हो गए। बांगरमऊ से बिल्हौर की तरफ जा रहा कंटेनर शनिवार को दोपहर पंचूपुरवा के पास अनियंत्रित हो विद्युत पोल से टकरा गया। चालक धनंजय घायल हो गया। एक अन्य हादसे में हसनगंज के मोहान लखनऊ मार्ग पर महाराजगंज में तेज रफ्तार बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार धीरज निवासी उलरापुर हसनगंज घायल हो गया। सभी घायलों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।