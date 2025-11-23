उन्नाव में बोलेरो और रोडवेज बस की टक्कर, चालक की मौत, 9 लोग घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बरातियों को लेकर लौट रही बोलेरो चालक की लापरवाही से रांठ डिपो की रोडवेज से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई, आठ बराती व बस का चालक भी घायल हो गया। घायल बारातियों के अनुसार लिंक रोड से अचानक उन्नाव हरदोई मुख्य मार्ग पर चालक बोलेरो लेकर पहुंच गया, उसने न ही दाएं और बाएं देखने का प्रयास और न ही इंडिकेटर दिया। जिससे बस और बोलेरो की टक्कर हो गई।

फतेहपुर चौरासी के सकतपुर गांव से शनिवार देर रात करीब एक बजे बरात कार्यक्रम निपटाकर बोलेरो रोशनाबाद थाना बेहटा मुजावर जा रही थी। कालीमिट्टी चौराहे के पास बोलेरो अनियंत्रित हो उन्नाव की ओर से आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। दोनों वाहन 10 मीटर दूर तक घिसटने के बाद सड़क किनारे लोहे के एंगल से टकरा गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया।

बोलेरो चालक 28 वर्षीय अरुण कुमार निवासी ग्राम पंचम खेड़ा थाना बेहटा मुजावर को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बराती उत्तम, ज्ञानेंद्र, शीतला प्रसाद, दीपक, अनिल, आशीष निवासी रोशनाबाद, बस चालक नीलेश ग्राम गोहना थाना गोहना जनपद जालौन को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं रोडवेज बस में सवार 10 से 12 यात्रियों के हल्की चोटें आई है। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।