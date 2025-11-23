Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में बोलेरो और रोडवेज बस की टक्कर, चालक की मौत, 9 लोग घायल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बोलेरो और रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। बरातियों को लेकर लौट रही बोलेरो चालक की लापरवाही से रांठ डिपो की रोडवेज से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई, आठ बराती व बस का चालक भी घायल हो गया। घायल बारातियों के अनुसार लिंक रोड से अचानक उन्नाव हरदोई मुख्य मार्ग पर चालक बोलेरो लेकर पहुंच गया, उसने न ही दाएं और बाएं देखने का प्रयास और न ही इंडिकेटर दिया। जिससे बस और बोलेरो की टक्कर हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर चौरासी के सकतपुर गांव से शनिवार देर रात करीब एक बजे बरात कार्यक्रम निपटाकर बोलेरो रोशनाबाद थाना बेहटा मुजावर जा रही थी। कालीमिट्टी चौराहे के पास बोलेरो अनियंत्रित हो उन्नाव की ओर से आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। दोनों वाहन 10 मीटर दूर तक घिसटने के बाद सड़क किनारे लोहे के एंगल से टकरा गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया।

    बोलेरो चालक 28 वर्षीय अरुण कुमार निवासी ग्राम पंचम खेड़ा थाना बेहटा मुजावर को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बराती उत्तम, ज्ञानेंद्र, शीतला प्रसाद, दीपक, अनिल, आशीष निवासी रोशनाबाद, बस चालक नीलेश ग्राम गोहना थाना गोहना जनपद जालौन को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं रोडवेज बस में सवार 10 से 12 यात्रियों के हल्की चोटें आई है। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

     

    इधर, हाईवे पार करते समय किसी वाहन की टक्कर से किसान की मौत

    फतेहपुर: कल्यानपुर थाने के गुगौली गांव निवासी 42 वर्षीय किसान जय सिंह परिहार उर्फ पिंटू शनिवार की देर रात घर के सामने हाईवे पार करके दुकान से पान मसाला लेकर घर लौट रहे थे। कानपुर- प्रयागराज हाईवे में घर के सामने किसी वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे किसान के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना देख आसपास के लोग दौड़ पड़े। इलाज के लिए स्वजन पीएचसी गोपालगंज ले गए। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से स्वजन बेहाल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके में पहुंची।