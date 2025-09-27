बाढ़ के पानी में उतराता मिला युवक का शव, जीभ बाहर निकली मिलने से हत्या की आशंका

शुक्रवार को गंगाघाट क्षेत्र में दो अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहला शव नेतुआ इलाके में एक 35 वर्षीय युवक का था जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। दूसरा शव गोल चबूतरे पर एक 38 वर्षीय युवक का मिला। पुलिस दोनों शवों की पहचान करने और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। गंगाघाट क्षेत्र के नेतुआ इलाके में शुक्रवार को सुबह गंगा की छमकनाली पुलिया नंबर 109 के आस पास भरे बाढ़ के पानी में उतराता एक लगभग 35 वर्षीय युवक का शव मिला है। युवक की जीभ मुंह के बाहर निकली देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस शव को चार से पांच दिन पुराना बता रही है। पुलिस ने दिवंगत युवक की पहचान कराने के प्रयास किए। लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को माेर्चरी भेजा है। पश्चिमी गंगाघाट चौकी क्षेत्र अंतर्गत नेतुआ से छमक नाली पुलिया के बीच भरे बाढ़ के पानी में शुक्रवार को सुबह एक लगभग 35 वर्षीय युवक का शव उतराता मिला है। सुबह लगभग नौ बजे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लगभग दस बजे गोताखोरों को बुलवाकर शव को पानी से बाहर निकलवाया।

पुलिस ने पहचान कराने के प्रयास किए लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस व गोताखोरों का कहना है कि शव चार से पांच दिन पुराना लग रहा है। जिससे वह फूल गया है। वहीं, क्षेत्र के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है।

दिवंगत युवक काले रंग की टीशर्ट व नीले रंग की जींस पहने है। गंगाघाट कोतवाल अजय कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत कैसे हुई स्पष्ट हो जाएगा। शव की पहचान के प्रयास कराए जा रहे हैं। पुराने गंगापुल के सामने गोल चबूतरे पर मिला युवक का शव पश्चिमी गंगाघाट चौकी क्षेत्र अंतर्गत गोल चबूतरे पर शुक्रवार को सुबह लगभग आठ बजे एक लगभग 38 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान कराने के प्रयास किए लेकिन सुबह लगभग 10 बजे तक पहचान नहीं हो सकी, जिसपर पुलिस ने शव को माेर्चरी भेजा है।