उन्नाव में तेजस एक्सप्रेस पलटाने की साजिश, मगरवारा में डाउन ट्रैक पर पड़े थे सीमेंटेड स्लीपर

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मगरवारा रेलवे स्टेशन पर डाउन ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर डालकर ट्रेन संख्या 82502 तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। तेजस एक्सप्रेस से पहले मालगाड़ी रवाना हुई थी। उसके बाद तेजस एक्सप्रेस गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर सिग्नल न मिल पाने से बुधवार रात 8:52 बजे से लेकर 9:19 बजे तक 27 मिनट खड़ी रही। उसके बाद मगरवारा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक से स्लीपर को हटाकर तेजस एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इस दौरान तेजस में सफर कर रहे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। वहीं, आरपीएफ और जीआरपी मगरवारा रेलवे स्टेशन पर मामले की जांच कर रही हैं।

गंगाघाट रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया कि तेजस से पहले एक एसएलआरपी मालगाड़ी गंगाघाट रेलवे स्टेशन से डाउन ट्रैक से उन्नाव की ओर रात 8:22 बजे रवाना की गई थी। जिसके बाद जब तेजस एक्सप्रेस को लाइन देने के लिए मगरवारा के स्टेशन मास्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डाउन ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर पड़ा होने से अभी ट्रैक बाधित है। जिसपर तेजस एक्सप्रेस को गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर 27 मिनट रोका गया।

स्लीपर हटाकर मालगाड़ी को रवाना करने के बाद तेजस एक्सप्रेस को रवाना किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि मगरवारा रेलवे स्टेशन में गिट्टी लोड व अनलोड करने का काम चल रहा था। जिसकी वजह से सीमेंटेड स्लीपर ट्रैक पर आ गया। तेजस को पलटाए जाने जैसी कोई बात नहीं है। मौके पर आरपीएफ व जीआरपी मौजूद है। जांच की जा रही है।