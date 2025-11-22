ध्यान दें! शुक्लागंज आने जाने वाले लोग परेशान, नवीन गंगापुल व बालूघाट मोड़ पर लगा जाम

जागरण संवाददाता, शुक्लागंज। नवीन गंगापुल मोड़ से लेकर पोनी तिराहे तक सुबह पहले दस बजे से 11 बजे तक उसके बाद दोपहर ढाई बजे से साढ़े तीन बजे तक फिर गांधीनगर मोड़ के पास तीन से साढ़े तीन बजे तक अधिक यातायात के चलते जाम लगा रहा। वहीं, बीते शुक्रवार रात लगभग नौ बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक बालूघाट मोड़ से लेकर नवीन गंगापुल के कानपुर छोर तक भीषण जमा लगा रहा।