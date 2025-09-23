प्रेमी के साथ घर पहुंची तो घरवालों ने ठुकराया, प्रेमिका ने उठाया ऐसा कदम… हैरान हुए लोग, बुलानी पड़ी पुलिस

उन्नाव में एक महिला को उसके प्रेमी और परिजनों ने पीटा और घर से निकाल दिया जिसके बाद उसने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। महिला का आरोप है कि उसके प्रेमी और उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। रायबरेली जनपद के बछरावां क्षेत्र निवासी मुस्लिम समुदाय की महिला को प्रेमी व उसके स्वजन ने मारपीट कर घर से भगा दिया। घटना से क्षुब्ध महिला ने तालाब में कूद कर जान देने की कोशिश की। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पीआरवी महिला को कोतवाली ले गई। उससे पूछताछ कर स्वजन को सूचना दी है।

यह है पूरा मामला रायबरेली बछरावां क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय महिला का पांच वर्ष पूर्व लखनऊ के एक मुहल्ला निवासी युवक से निकाह हुआ था। महिला के अनुसार शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुरलीजनों से विवाद होने लगा, जिसपर वह मायके में जाकर रहने लगी।

यहां पुरवा कस्बे के एक मुहल्ला निवासी युवक से उसकी मित्रता हो गई। इसी बीच दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। 16 सितंबर को युवक काम के सिलसिले में मुंबई चला गया। जहां एक सप्ताह रुकने के बाद उक्त युवक ने महिला को फोन करके उन्नाव रेलवे स्टेशन आने की बात कही।

इसपर महिला भी उन्नाव रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सोमवार को दोनों पुरवा स्थित घर आ गए। युवती के अनुसार घर पहुंचते ही युवक के स्वजन उसके साथ मारपीट करने लगे। विरोध करने पर घर से भगा दिया। स्वजन का युवक द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर वह कस्बे के मुहल्ला शीतलगंज स्थित पक्का तालाब पहुंची और तालाब में कूद कर जान देने का प्रयास किया।