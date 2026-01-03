पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 'हर-हर गंगे' के जयघोष से गूंजे घाट

जागरण संवाददाता, उन्नाव। पौष पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को कड़ाके की सर्दी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भोर पहर से श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचने लगे थे। हर-हर गंगे के जयघोष से गंगा के घाट व तट गूंजते रहे।

गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने दूध, घृत, शहद, अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प, सुगंध, धूप, दीप व नैवेद्य समर्पित कर मां गंगा का पूजन अर्चन कर उनसे सुख और समृद्धि मांगी। पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने गंगा के घाटों व तटों पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी।कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया।

गंगा स्नान करने आए लोगों ने जरूरतमंदों को अन्न व वस्त्र आदि का दान देकर पुण्य कमाया। गंगा तट तक जाने वाले रास्तों पर पूजन सामग्री आदि की दुकानें सजी रहीं। पंडित मकरध्वज ने बताया कि पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने वाले लोगों के परिवार में सुख व समृद्धि बनी रहती है। आनंदघाट, मिश्रा कालोनी घाट, शिवबाबा घाट, गंगा विशुन घाट, पुल के नीचे बने घाट व जाजमऊ के चंदनघाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया।

रेलवे स्टेशन पर रही भीड़ पौष पूर्णिमा पर दूर दराज से गंगा स्नान के लिए आए लोगों की गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर भीड़ रही। ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुजन रेलवे स्टेशन पर उतरे। जहां से वह गंगा के घाटों पर स्नान करने गए।