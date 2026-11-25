जागरण संवाददाता, उन्नाव। पहले से ही पांच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की मजबूत बुनियाद पर खड़ा उन्नाव अब औद्योगिक विकास के मामले में और अधिक समृद्ध होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कारिडोर और उसके आसपास के क्षेत्र में एक नया औद्योगिक एवं लाजिस्टिक गलियारा स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद एक ओर जहां शासन स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है, वहीं जिला प्रशासन को भी विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार है।



वर्तमान में जनपद के दही क्षेत्र, बंथर, अकरमपुर, सफीपुर और बांगरमऊ में औद्योगिक आस्थान पूरी तरह से विकसित हैं। यहां छोटी-बड़ी मिलाकर लगभग 3,000 औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनसे सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपये का आयात-निर्यात कारोबार होता है। इसके अतिरिक्त, गंगा एक्सप्रेसवे के निकट सदर तहसील के बिछिया विकासखंड स्थित गांव सरांय कटियान में दो चरणों के अंतर्गत 228 हेक्टेयर भूमि पर एकीकृत विनिर्माण और लाजिस्टिक्स क्लस्टर (आइएमएलसी) विकसित किया जा रहा है।

इसके प्रथम चरण में 116 हेक्टेयर भूमि पर यूपीडा और शासन की ओर से 216 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। वहीं, दूसरे चरण के लिए 112 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है और यहां भी जल्द विकास कार्य शुरू होंगे। इसी क्रम में जनपद के बांगरमऊ और सदर तहसील में 250-250 हेक्टेयर भूमि पर दो डिफेंस कारिडोर (रक्षा गलियारे) भी विकसित किए जा रहे हैं।

सदर तहसील में इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जबकि बांगरमऊ में जमीन का चिह्नांकन पूरा हो चुका है और किसानों से सहमति लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के किनारे एक और औद्योगिक गलियारा बनने की तैयारी से जिले के कुशल और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।