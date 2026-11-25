जागरण संवाददाता, कानपुर। करौली शंकर धाम के संतोष भदौरिया उर्फ करौली शंकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। झाड़-फूंक व पाखंड को बढ़ावा देने के आरोप में श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण ने उन्हें अखाड़े से निष्कासित किया तो बाबा द्वारा चमत्कार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्वज मुक्ति व प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के नाम पर तंत्र-मंत्र से मृत व्यक्तियों में आत्मा डालकर उन्हें जीवित करने का आडंबर कर पीड़ितों से वसूली का आरोप उन पर है।

उनका आर्थिक साम्राज्य कैसे बढ़ा, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 31 साल पहले दो हजार के स्कूटर से चलने वाले बाबा अब दो करोड़ रुपये कीमत की डिफेंडर कार के लैंड रोवर व रेंज रोवर समेत कई महंगी गाड़ियों व दो दर्जन बाउंसर के घेरे में चलते हैं। वहीं, करौली शंकर के जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि वह अभी चिकित्सा कर रहे हैं। इसके बाद कई बार संपर्क किया गया पर बात नहीं कराई गई।

उन्नाव के पवई गांव में जन्मे संतोष सिंह भदौरिया वर्ष 1990 के आसपास भारतीय किसान यूनियन में नेता बनने की इच्छा से शामिल हुए। जानकार बताते हैं कि 1994-95 तक वह भाकियू के जिलाध्यक्ष रहे, तभी किसानों संग कचहरी में धरना प्रदर्शन में तत्कालीन उपजिलाधिकारी छुटई राम का सिर लाठी लगने से फटने व कई अधिकारियों के घायल होने पर पुलिस ने बलवा, मारपीट, तोड़फोड़ की धाराओं में कार्रवाई की थी।

इसके बाद बाबा ने प्रापर्टी डीलिंग का काम शुरू किया, तभी यहां तैनात एक आइपीएस अधिकारी से उनके घरेलू संबंध बने। आरोप है कि बाबा ने विवादित जमीनों की खरीद-फरोख्त की व करौली गांव में एक भदौरिया परिवार की जमीन लेकर आश्रम बना आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल खोले। वर्ष 2017 में वह करौली शंकर सरकार के रूप में सामने आए। इनके वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने पर आश्रम में देश-विदेश के लोग आने लगे।

घुरुवाखेड़ा गांव निवासी ओमप्रकाश बाबा का बहुत नजदीकी था, जिसने सबसे पहले उनके कामों का चिट्ठा खोला था। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव रेलवे पटरी पर पड़ा मिला था। आरोप है कि दो माह पहले बाबा ने आश्रम के पास गेस्ट हाउस संचालक नरेंद्र कुशवाह की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध पर एक युवती से उसपर मुकदमा दर्ज करा जेल भिजवा दिया था।