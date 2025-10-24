Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बिहार में पूर्ण बहुमत से बनेगी NDA की सरकार', ब्रजेश पाठक ने कहा- लालू के जंगलराज की नहीं होगी वापसी

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता एनडीए के विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें चुनेगी। पाठक ने वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराधियों में सरकार का खौफ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्रजेश पाठक ने कहा- बिहार में पूर्ण बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह के नवाबगंज स्थित आवास पर शुक्रवार शाम उनकी माता को श्रद्धांजलि देने आए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में अपराधियों में सरकार का खौफ है। व्यापारी व महिलाएं और आम आदमी सुरक्षित हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार की जनता जंगलराज की वापसी नहीं होने देगी। कहा कि वैसे यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अब अपराधी प्रदेश से बाहर जाने की बात करने लगे हैं।

    एक सवाल के जवाब में कहा की बिहार चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी। बिहार की जनता काफी समझदार है वो लालू के जंगलराज की वापसी नहीं होगी। बिहार के लोग लालू राज के जंगलराज को भूले नहीं है।

    आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की तारीखों के एलान होते ही नेताओं के बीच बयानबाजी चालू हो गई है। सीएम पद के चेहरे को लेकर भी पार्टियों के बीच आरोप का क्रम जारी है।

    यह भी पढ़ें- UP News: अब नहीं हाेगा बजट का राेना, पांच गुणा बढ़ाए गए अभियंताओं के वित्तीय अधिकार