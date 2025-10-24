'बिहार में पूर्ण बहुमत से बनेगी NDA की सरकार', ब्रजेश पाठक ने कहा- लालू के जंगलराज की नहीं होगी वापसी
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता एनडीए के विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें चुनेगी। पाठक ने वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराधियों में सरकार का खौफ है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह के नवाबगंज स्थित आवास पर शुक्रवार शाम उनकी माता को श्रद्धांजलि देने आए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में अपराधियों में सरकार का खौफ है। व्यापारी व महिलाएं और आम आदमी सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार की जनता जंगलराज की वापसी नहीं होने देगी। कहा कि वैसे यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अब अपराधी प्रदेश से बाहर जाने की बात करने लगे हैं।
एक सवाल के जवाब में कहा की बिहार चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी। बिहार की जनता काफी समझदार है वो लालू के जंगलराज की वापसी नहीं होगी। बिहार के लोग लालू राज के जंगलराज को भूले नहीं है।
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की तारीखों के एलान होते ही नेताओं के बीच बयानबाजी चालू हो गई है। सीएम पद के चेहरे को लेकर भी पार्टियों के बीच आरोप का क्रम जारी है।
