'बिहार में पूर्ण बहुमत से बनेगी NDA की सरकार', ब्रजेश पाठक ने कहा- लालू के जंगलराज की नहीं होगी वापसी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह के नवाबगंज स्थित आवास पर शुक्रवार शाम उनकी माता को श्रद्धांजलि देने आए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में अपराधियों में सरकार का खौफ है। व्यापारी व महिलाएं और आम आदमी सुरक्षित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार की जनता जंगलराज की वापसी नहीं होने देगी। कहा कि वैसे यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अब अपराधी प्रदेश से बाहर जाने की बात करने लगे हैं।