मंत्री नन्द गोपाल नन्दी पहुंचे उन्नाव, कहा- युवाओं की बदौलत स्टार्टअप में UP बनेगा देश में नंबर वन

संवाद सूत्र, जागरण, नवाबगंज। उत्तर प्रदेश कुछ समय बाद देश में सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला राज्य बन जायेगा। यह साकार हो सकेगा यहां के युवाओं की बदौलत। क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा सबसे ज्यादा स्टार्टअप आरंभ करेंगे। युवाओं को इस काम में सरकार पूरी मदद कर रही है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल नन्दी ने यह बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही।

नन्दी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिये अब टेक्नालाजी का बहुत उपयोग है। इसके लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओ को रोजगार मिले और यह युवा रोजगार देने वाला बने। सरकार पर देश व विदेश के व्यापारियो का विश्वास है तभी तो प्रदेश में लगातार उद्योग लग रहे हैं। अब तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आ चुका है और भी लोग यहां पर काम करना चाहते हैं। नन्दी ने कहा कि लखनऊ के पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी की देन है।

मंत्री ने कहा कि स्टाटअर्प लगाने वाले युवाओ को सरकार के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी मदद कर रही है। संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों से छह मिलियन यूएस डालर का इंतजाम किया है। जो स्टार्टप युवाओं की मदद करेगी। जो भी कमेटी में पास हो जायेंगे। उनको सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जायेगी। साथ ही सभी युवाओं के स्टार्टप को पर नजर रखी जायेगी औऱ उनको उचित सलाह दी जायेगी।

मंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव के लिये एक सवाल बोले कि इसको कहते है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सपा का एक भी प्रत्याशी नही और स्टार प्रचारक की सूची दर्शाकर प्रचार कर रहे हैं। बिहार में मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मंत्री ने कहा कि कोई फर्क नही पड़ेगा। सीयू के डायरेक्टर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी देश की प्रगति में सहायक बने। इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। जबतक युवा आगे नही आयेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा।