इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती बनी जी का जंजाल, युवती की तस्वीर खींची फिर इसलिए कर रहा ब्लैकमेल

संवाद सूत्र, नवाबगंज (उन्नाव)। इंटरनेट मीडिया पर अनजान युवक से दोस्ती करना युवती को भारी पड़ गया। युवती की सगाई से नाराज आरोपित युवक ने उसे व उसकी बहन को बदनाम करने की पहले धमकी दी फिर युवती की फोटो उसके ससुरालवालों को भेज दीं। इससे युवती की शादी भी टूटने की कगार पहुंच गई है। पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हुई तो युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

अजगैन क्षेत्र के एक गांव की युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी। उसी वक्त इंटरनेट मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती सदर क्षेत्र के तकीनगर निवासी विपिन चौधरी उर्फ विमल से हो गयी। आरोपित दुबई में रहता था। अक्टूबर 2024 को दुबई से घर आने के बाद युवती से उसने मुलाकात की। इसी दौरान उसने युवती की कुछ फोटो खींचकर अपने पास रख ली। लगभग एक साल से युवती की आरोपित से दूरियां चल रहीं थी। 30 नवंबर 2025 को युवती की दूसरी जगह सगाई हो गई।

पीड़ित युवती का आरोप है कि सगाई की बात पता चलने पर आरोपित दुबई से फिर घर आ गया और शादी का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर पूर्व की फोटो ससुराल वालों को भेजकर धमकियां देने लगा। उसकी बात न मानने पर आरोपित ने होनी वाली ससुराल में सभी फोटो भेज दीं। धमकी दी कि उसकी शादी नहीं होने दूंगा। प्रभारी निरीक्षण सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपित विपिन चौधरी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।