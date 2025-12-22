Language
    इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती बनी जी का जंजाल, युवती की तस्वीर खींची फिर इसलिए कर रहा ब्लैकमेल

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इंटरनेट मीडिया पर हुई दोस्ती एक युवती के लिए जी का जंजाल बन गई। एक युवक ने युवती की तस्वीर खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, नवाबगंज (उन्नाव)। इंटरनेट मीडिया पर अनजान युवक से दोस्ती करना युवती को भारी पड़ गया। युवती की सगाई से नाराज आरोपित युवक ने उसे व उसकी बहन को बदनाम करने की पहले धमकी दी फिर युवती की फोटो उसके ससुरालवालों को भेज दीं। इससे युवती की शादी भी टूटने की कगार पहुंच गई है। पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हुई तो युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

    अजगैन क्षेत्र के एक गांव की युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी। उसी वक्त इंटरनेट मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती सदर क्षेत्र के तकीनगर निवासी विपिन चौधरी उर्फ विमल से हो गयी। आरोपित दुबई में रहता था। अक्टूबर 2024 को दुबई से घर आने के बाद युवती से उसने मुलाकात की। इसी दौरान उसने युवती की कुछ फोटो खींचकर अपने पास रख ली। लगभग एक साल से युवती की आरोपित से दूरियां चल रहीं थी। 30 नवंबर 2025 को युवती की दूसरी जगह सगाई हो गई।

     

    पीड़ित युवती का आरोप है कि सगाई की बात पता चलने पर आरोपित दुबई से फिर घर आ गया और शादी का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर पूर्व की फोटो ससुराल वालों को भेजकर धमकियां देने लगा। उसकी बात न मानने पर आरोपित ने होनी वाली ससुराल में सभी फोटो भेज दीं। धमकी दी कि उसकी शादी नहीं होने दूंगा। प्रभारी निरीक्षण सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपित विपिन चौधरी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

     

    इधर, कानपुर में स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर भाई को पीटा

    सेन पश्चिम थाना क्षेत्र में स्कूल से भाई संग घर लौट रही हाईस्कूल की छात्रा से गांव के सचिन पाल ने ने दो अज्ञात साथियों समेत अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। भाई व स्थानीय लोगों के विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए आरोपित भाग गए। रविवार शाम को भाई मित्र संग काम जा रहा था। रास्ते में आरोपितों ने घेरकर भाई को पीटना शुरू कर दिया। मित्र ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसे भी पीट दिया। जिसमे दोनों को गंभीर चोंट आई है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।