सफीपुर में खादिम शाह सफी के उर्स में चादर पोशी करने वालों की उमड़ी भीड़, कव्वालों ने लूटी वाह-वाही
सफीपुर के मुहल्ला पीरजादगान में खादिम शाह सफी के 160वें चार दिवसीय उर्स के तीसरे दिन हजारों मुरीदों ने फातेहा पढ़ा। सज्जादानशी लायक नाजिम ने दुआएं मां ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सफीपुर। सफीपुर कस्बे के मुहल्ला पीरजादगान स्थित खादिम शाह सफी की मजार पर आयोजित 160 वें चार दिवसीय उर्स के तीसरे दिन फातेहा पढ़ा गया। जिसमें हजारों मुरीदों की भीड़ रही। मजार पर आयोजित महफिल में कव्वालों ने वाह-वाही लूटी । उर्स में चादर चढ़ा मन्नत मांगने आने वालों मुरीदों की पूरा दिन भीड़ रही।
उर्स के तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नमाज के बाद पाक किताब तिलावत से शुरू की गई। उसके बाद सज्जादानशी लायक नाजिम ने मुरीदों से मुलाकात की। सभी के लिए दुआ मांगी। सज्जादा नशी के आवास पर शाह सफी का फातेहा पढ़ा गया। जिसमें दूर-दूर शहरों से आए मुरीदों ने शिरकत की।
मजार के समाखाने में आयोजित महफिल में अलग-अलग शहरों से आए मशहूर कव्वालों में देवा शरीफ से आए हसन वारिस,अली वारिस, काकोरी के रिजवान,ओमान व हसन वारिस शीतल गंज के कादिर, इलाहाबाद के सैयद हफीज , खैराबाद के गुफरान व फरीद ,उन्नाव के मोइन ताज, लखनऊ के फय्याज, अमेठी के कौनैन व अहद चिश्ती ने अपनी कव्वालियों से लोगों की वाह-वाही लूटी। उर्स के चौथे दिन भी दूर-दराज शहरों से आने वाले मुरीदों का सिलसिला जारी रहा ।
