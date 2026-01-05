सफीपुर में खादिम शाह सफी के उर्स में चादर पोशी करने वालों की उमड़ी भीड़, कव्वालों ने लूटी वाह-वाही

संवाद सहयोगी, सफीपुर। सफीपुर कस्बे के मुहल्ला पीरजादगान स्थित खादिम शाह सफी की मजार पर आयोजित 160 वें चार दिवसीय उर्स के तीसरे दिन फातेहा पढ़ा गया। जिसमें हजारों मुरीदों की भीड़ रही। मजार पर आयोजित महफिल में कव्वालों ने वाह-वाही लूटी । उर्स में चादर चढ़ा मन्नत मांगने आने वालों मुरीदों की पूरा दिन भीड़ रही।

उर्स के तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नमाज के बाद पाक किताब तिलावत से शुरू की गई। उसके बाद सज्जादानशी लायक नाजिम ने मुरीदों से मुलाकात की। सभी के लिए दुआ मांगी। सज्जादा नशी के आवास पर शाह सफी का फातेहा पढ़ा गया। जिसमें दूर-दूर शहरों से आए मुरीदों ने शिरकत की।