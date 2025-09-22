Language
    Unnao News : खुफिया तंत्र पूरी तरह रहा फेल, पुलिस को भी नहीं लगी 'I Love Mohammed' जुलूस निकलने की भनक

    By anil awasthi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:32 PM (IST)

    शुक्लागंज में आई लव मोहम्मद के बैनर तले जुलूस निकाला गया जिसमें खुफिया और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगे तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस को रोकने की कोशिश करने पर पथराव हुआ जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

    खुफिया तंत्र रहा फेल, पुलिस को भी नहीं लगी जुलूस निकाले जाने की भनक। जागरण

    जागरण संवाददाता, शुक्लागंज । शुक्लागंज में 'आई लव मोहम्मद' के बैनर को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित होकर जुलूस निकालने लगी। हैरानी की बात यह रही कि खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल साबित रहा। उसे इस बात की कानोकान खबर तक नहीं लग सकी।

    यही हाल स्थानीय पुलिस का भी रहा। कोतवाली गंगाघाट पुलिस को भी जुलूस को निकाले जाने की जानकारी तक नहीं हो सकी। वह तो जब लोगों ने पुलिस को शुक्लागंज में आई लव मोहम्मद के जुलूस में लगाए जा रहे सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने की सूचना दी। तब पुलिस हरकत में आई।

    नारेबाजी हुई तेज

    उसके बाद पुलिस जब जुलूस निकाल रहे लोगों को रोकने पहुंची तो नारेबाजी तेज हो गई। जिसपर पुलिस कर्मियों ने मोबाइल पर घटना का वीडियो बनाया।

    पुलिस से नोकझोंक व धक्कामुक्की शुरू हो गई। जिसपर लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसपर पुलिस ने कुछ दूर तक भागकर अपने को बचाया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।