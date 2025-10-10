हरदाई उन्नाव मार्ग पर हादसा, दो बाइकों की आमने सामने टक्कर से दो लोगों की मौत
हरदाई-उन्नाव मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा हरदोई जनपद की सीमा क्षेत्र में मल्लावां क्षेत्र के गुलबहा मोड़ के पास हुआ। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। हरदोई उन्नाव मार्ग पर हरदोई जनपद की सीमा क्षेत्र में मल्लावां क्षेत्र के गुलबहा मोड़ के पास तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। जिससे दोनों बाइक पर सवार दो युवकों की मौत हो गई। जबकि उनपर सवार दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों दिवंगत युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं।
बेहटा मुजावर क्षेत्र के गांव कबीरपुर खंभौली निवासी 40 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह पुत्र संतराम बांगरमऊ नगर में आयशर ट्रैक्टर एजेंसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। शुक्रवार को वह आयशर कंपनी की ओर से आयोजित मीटिंग में हरदोई जनपद के नगर पंचायत कुरसठ कस्बा में शामिल होने के लिए गया था। जहां से वह कंपनी के लखनऊ मोहनलालगंज के अतरौली गांव निवासी अनुज द्विवेदी के साथ बांगरमऊ लौट रहा था। जैसे ही उनकी बाइक हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के गुलबहा मोड़ के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उसकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में पुष्पेंद्र और दूसरी बाइक चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि पुष्पेंद्र की बाइक पर बैठा अनुज और दूसरी बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। घायलों को बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुष्पेंद्र की मौत से पत्नी रंजना और रामकुमारी समेत अन्य स्वजन बेहाल हैं। पुलिस दिवंगत हुए दूसरी बाइक चालक और घायल की शिनाख्त का प्रयास कर रही है।
