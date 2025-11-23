कानपुर से लखनऊ जा रहे पूर्व डिप्टी सीएम जाम में फंसे, लखनऊ से आया फोन तो एसपी निकालने पहुंचे, थानाध्यक्ष को हटाया

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अचलगंज के आजाद मार्ग चौराहा पर देर रात पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आधा घंटे जाम में फंस गए। लखनऊ से फोन घनघनाया तो एसपी जयप्रकाश सिंह व एएसपी अखिलेश सिंह खुद जाम खुलवाने पहुंच गए। थानाध्यक्ष राजेश पाठक की मौके पर मौजूदगी न देख उन्हें थाना से हटा दिया। पूर्व डिप्टी सीएम को निकालने के करीब एक घंटे बाद पुलिस बल आवागमन सामान्य करा पाया।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान हाईवे पर त्रिभुवनखेड़ा के पास अंडरपास बनाए जाने को लेकर कुछ माह पहले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अचलगंज के आजाद मार्ग का कट बंद कर दिया गया था। इससे आजाद मार्ग चौराहा पार कर बदरका की ओर जाने वाले लोगों को एक किमी घूमकर दूसरी दिशा में जाना पड़ता था। स्थानीय लोगों की लगातार मांग पर प्रशासन ने इस कट को खुलवा दिया था।

शनिवार को सहालगी भीड़ अधिक होने व इसी कट के पास हाइवे पर रात 11 बजे एक ट्रक के खराब होने से भीषण जाम लग गया। कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत अन्य वीआइपी का काफिला जाम में फंस गया। मौजूद पुलिस बल हाइड्रा से ट्रक को हटवा ही रहा रहा था कि हाइड्रा भी खराब हो गया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम लगभग आधा घंटे जाम में फंसे रहे। लखनऊ से फोन आते ही एसपी जय प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे तो अचलंगज थाना का पुलिस बल जाम खुलवाते मिला।

थानाध्यक्ष राजेश पाठक के उपस्थित न मिलने पर फोन कराया तो उनकी मौजूदगी थाना में मिली। हालांकि कुछ देर बाद वह मौके पर पहुंच गए। पूर्व डिप्टी सीएम को किसी तरह वहां से निकलवाने के बाद करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे का आवागमन शुरू कराया जा सका। नाराज एसपी ने थानाध्यक्ष अचलगंज को हटाकर साइबर थाना भेज दिया। इनकी जगह पर साइबर थाना प्रभारी ब्रजेश शुक्ल को थाना का कार्यभार सौंपा गया है।



ओवर-ले भी बन रहा जाम की वजह कानपुर हाईवे पर गिट्टी व डामर की दोहरी परत चढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में आजाद मार्ग के पास काम चल रहा है। लखनऊ से कानपुर जाने की दिशा में कार्य चलने से आधी सड़क बंद कर दी गई है। बची सड़क से वाहन कानपुर की ओर जाते हैं। ऐसे में जाम लगने लगता है।रविवार को भी निर्माण कार्य के चलते रुक-रुककर जाम लगता रहा। वाहन रेंगकर निकलने को मजबूर रहे।

अयोध्या गए ट्रैफिक कर्मी, दही तिराहा से दो दिन डायवर्जन यातायात के लिए बड़ी चुनौती अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर 23 नवंबर की रात से कानपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को गदनखेड़ा चौराहा व दही तिराहा से डायवर्ट शुरू कर दिया गया। हजारों की संख्या में चलने वाले भारी वाहनों को दही मोड़ से डायवर्ट कर निकालना पुलिस के लिए चुनौती बना है। ऐसा इसलिए कि ट्रैफिक प्रभारी सुनील सिंह समेत 16 ट्रैफिक कर्मियों को अयोध्या ड्यूटी में भेज दिया गया है। ऐसे में पूरा लोड शेष बचे ट्रैफिक कर्मियों के साथ थानों की पुलिस पर हो गया है। हरदोई ओवरब्रिज पर हाइटगेट लगा दिए जाने के बाद से हरदोई जाने वाले वाहन दोस्तीनगर-दही बाईपास से होकर हाईवे पर निकलते है। हरदोई से कानपुर जाने वाले वाहनों को दही तिराहा से मुड़ना होता है। ऐसे में रविवार रात वाहनों को दही से पुरवा रोड की तरफ डायवर्ट किए जाने से जाम के हालात बने रहे। एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दही तिराहा और गदनखेड़ा चौराहा के डायवर्जन प्वाइंट पर 16 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। दोनों प्वाइंटों पर एक-एक सीओ को भी लगाया गया है। जाम न लगे, इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं।



