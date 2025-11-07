Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    66 दिन बाद खनू का बदला खून...उन्नाव में सोते समय वृद्ध को मारी गोली, पढ़ें प्रतिशोध की पूरी कहानी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    उन्नाव में एक वृद्ध को सोते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह घटना वृद्ध के बेटे की 66 दिन पहले हुई हत्या का बदला हो सकती है। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों के बीच संबंध की पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने सुराग जुटाने के लिए कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।      

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवंगत हीरालाल (फाइल फोटो)। गगनीखेड़ा में दिवंगत हीरालाल की बेटी सरला के घर पर गमगीन बैठे स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का मकसद, खून का बदला खून। बेटे की हत्या के प्रतिशोध की आग में जल रहे पिता ने 66 दिन बाद उसकी हत्या करने के आरोपित के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी व अपने हाथ खून से रंग लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौ लोगों पर हत्या का केस

    दिवंगत की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने सोनू निषाद व उसके साथी चंपापुरवा के पूर्व सभासद महेश निषाद समेत नौ पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस छह आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना गंगाघाट के पश्चिमी चौकी क्षेत्र के गगनीखेड़ा गांव में हुई।

    इस तरह से लिखी गई प्रतिशोध की पटकथा

    गगनीखेड़ा में 11 अगस्त को किशोरी से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पुलिस से हुई शिकायत से नाराज दबंगों ने 20 दिन बाद 31 अगस्त की देर रात शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें सीने में गोली लगने से सोनू निषाद के 10 वर्षीय बेटे अजीत निषाद की मौत हो गई थी।

    मुठभेड़ के बाद पकड़ा आरोपित को

    मामले में पुलिस ने सोनू निषाद की तहरीर पर छह नामजद अशोक निषाद, विनोद निषाद, अमित निषाद, सूरज निषाद, लल्लू निषाद, सुरेश निषाद व दो अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कुछ दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से मुख्य हत्यारोपित अशोक व विवेचना में फंसे संभरखेड़ा निवासी साकेत निषाद घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद अजीत की हत्या के मामले में उमेश निषाद उर्फ नक्का, शुभम गौतम उर्फ आरडीएक्स, धनंजय सिंह, सुनील, दीपक सविता व राकेश कनौजिया को भी जेल भेजा गया था।

    सोते में गर्दन से सटाकर मारी गोली

    अजीत की हत्या के मामले में बेटे अशोक व विनोद के जेल जाने के बाद से 80 वर्षीय हीरालाल निषाद गगनीखेड़ा में ही अपनी बेटी सरला के घर पर रहने लगे थे। बुधवार रात लगभग एक बजे कुछ लोग पीछे के प्लाट से घर में घुसे और हीरालाल की गर्दन से सटाकर गोली मार दी। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया गया।

    ये हैं आरोपित

    दिवंगत की पत्नी महादेई ने गांव के ही अजीत के पिता सोनू निषाद, राजकुमार निषाद, गोविंद निषाद, जितेंद्र निषाद, अमन निषाद, संतोष निषाद, मनोज निषाद व मंटानी निषाद, चंपापुरवा के पूर्व सभासद महेश निषाद के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने छह आरोपितों सोनू, राजकुमार, जितेंद्र, संतोष, अमन व मंटानी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

     

    मुकदमा दर्ज कर फोरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है। जल्द घटना का पर्दाफाश कर आरोपितों को जेल भेजा जाएगा।
    दीपक यादव, सीओ सिटी