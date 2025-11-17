Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर, कन्नौज के बाद उन्नाव से लिंक, इस प्रापर्टी डीलर व क्लीनिक संचालक के यहां आता था डा. परवेज

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दिल्ली बम ब्लास्ट का लिंक कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कन्नौज के बाद अब उन्नाव से भी जुड़ रहा है। दिल्ली विस्फोट कांड के षड़यंत्र में शामिल डा. परवेज अंसारी का उन्नाव कनेक्शन भी निकला है। खुफिया सूत्रों के अनुसार वह छोटा चौराहा स्थित क्लीनिक संचालक व जाजमऊ के एक बड़े प्रापर्टी डीलर के यहां आता-जाता था।

सूत्रों के अनुसार एनआइए की एक टीम तीनों के आपसी संबंधों की तलाश कर रही है। यह भी जांच हो रही है कि डा. परवेज ने इनके संपर्क में आकर कोई बड़ा निवेश तो नहीं किया। कोई संपत्ति तो नहीं खरीदी। डा. शाहीन से भी इनके संपर्क तलाशे जा रहे हैं। हालांकि एसपी जयप्रकाश सिंह ने दिल्ली विस्फोट का उन्नाव कनेक्शन मिलने की जानकारी से इन्कार किया है।



लोगों से पूछताछ जारी दावा किया गया है कि प्रापर्टी डीलर के यहां डा. परवेज मरीज व डाक्टर के रिश्ते से आता था। वह हमेशा लक्जरी कारों से आता था। उसके यहां आने का मकसद क्या था, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों ने टोह लेनी शुरू कर दी है है। अभी आसपास के लोगों से ही पूछताछ की जा रही। डा. परवेज की फोटो दिखाकर यह जानने का प्रयाास किया जा रहा है उसे यहां आते किसने देखा। वह किस गाड़ी से व कब-कब आया।



खुफिया एजेंसियों के रडार पर दिल्ली की घटना से पहले यदि वहां आया तो इन संदेह के दायरे में आए इन दोनों व्यक्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अभी तक खुफियां एजेंसी ने इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ नहीं की है। हालांकि दोनों को यह पता चल गया है कि वे खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं।