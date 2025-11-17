Language
    Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर, कन्नौज के बाद उन्नाव से लिंक, इस प्रापर्टी डीलर व क्लीनिक संचालक के यहां आता था डा. परवेज

    By Mohit PandeyEdited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार अब उन्नाव से भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर परवेज नाम का एक व्यक्ति, जो प्रॉपर्टी डीलर और क्लीनिक संचालक के यहां आता था, संदेह के घेरे में है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां उन्नाव कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि ब्लास्ट के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।

    डा. परवेज अंसारी। एएनआइ

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दिल्ली बम ब्लास्ट का लिंक कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कन्नौज के बाद अब उन्नाव से भी जुड़ रहा है। दिल्ली विस्फोट कांड के षड़यंत्र में शामिल डा. परवेज अंसारी का उन्नाव कनेक्शन भी निकला है। खुफिया सूत्रों के अनुसार वह छोटा चौराहा स्थित क्लीनिक संचालक व जाजमऊ के एक बड़े प्रापर्टी डीलर के यहां आता-जाता था।

    सूत्रों के अनुसार एनआइए की एक टीम तीनों के आपसी संबंधों की तलाश कर रही है। यह भी जांच हो रही है कि डा. परवेज ने इनके संपर्क में आकर कोई बड़ा निवेश तो नहीं किया। कोई संपत्ति तो नहीं खरीदी। डा. शाहीन से भी इनके संपर्क तलाशे जा रहे हैं। हालांकि एसपी जयप्रकाश सिंह ने दिल्ली विस्फोट का उन्नाव कनेक्शन मिलने की जानकारी से इन्कार किया है।


    लोगों से पूछताछ जारी

    दावा किया गया है कि प्रापर्टी डीलर के यहां डा. परवेज मरीज व डाक्टर के रिश्ते से आता था। वह हमेशा लक्जरी कारों से आता था। उसके यहां आने का मकसद क्या था, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों ने टोह लेनी शुरू कर दी है है। अभी आसपास के लोगों से ही पूछताछ की जा रही। डा. परवेज की फोटो दिखाकर यह जानने का प्रयाास किया जा रहा है उसे यहां आते किसने देखा। वह किस गाड़ी से व कब-कब आया।


    खुफिया एजेंसियों के रडार पर

    दिल्ली की घटना से पहले यदि वहां आया तो इन संदेह के दायरे में आए इन दोनों व्यक्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अभी तक खुफियां एजेंसी ने इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ नहीं की है। हालांकि दोनों को यह पता चल गया है कि वे खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं।


    कानपुर में भी संपत्ति

    सूत्र बताते हैं कि जिस प्रापर्टी डीलर से डा. परवेज का संपर्क निकला है, करीब दो दशक पहले वह भी क्लीनिक चलाता था। इसके बाद प्रापर्टी डीलिंग करने लगा और जिले में अलग पहचान बना ली। सरकारी जमीने बेचने में उसका नाम सामने आया तो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। कानपुर के जाजमऊ में भी उसकी कई संपत्तियां हैं। वहीं, जिस क्लीनिक संचालक ने पहले बड़ा चौराहे के पास क्लीनिक खोल रखा था। वहीं से उन्हें प्रसिद्धि मिली। आंशका है कि दोनों लोगों का डा. परवेज से जुड़ाव उसके आर्थिक स्रोतों से हो सकता है। चर्चा यह भी है कि जांच एजेंसियों ने प्रापर्टी डीलर व क्लीनिक संचालक समेत 400 उन लोगों की सूची तैयार की है, जो डा. परवेज व डा. शाहीन के संपर्क में थे।