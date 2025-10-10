उन्नाव में कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री में छापा, लिया सिरप व प्रयोग की जाने वाली सामग्री का सैंपल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। राजस्थान में खांसी का कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने के बाद कफ सिरप की जांच तेज हो गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कफ सिरप का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों और कफ सिरफ के निर्माण में उपयोग होने वाले साल्ट का भी सैंपल लेने का आदेश जारी किया है।

आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को औषधि निरीक्षक ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री में छापामार कर जांच की। इस दौरान उन्होंने तैयार कफ सिरप और उसमें मिश्रित की जाने वाली तीन दवाओं के साल्ट का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा है।



औषधि निरीक्षक अशेकर कुमार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित कफ सिरफ बनाने वाली निर्माण इकाई डाक्टर फार्मास्युटिकल्स प्रवि लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में पालीइथाइलीन ग्लाइकाल व डाई एथिलीन ग्लाइकाल नहीं मिला। औषधि निरीक्षक ने बताया कि निरीक्षण के समय साथ रहे फैक्ट्री के मालिक व निदेशक निखिल चंडक ने बताया कि उनकी फैक्ट्री में बनने वाले कफ सिरप में पालीइथाइलीन ग्लाइकाल व डाई एथिलीन ग्लाइकाल का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे यहां शुगर से कफ सिरप बनता है।