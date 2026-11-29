जागरण टीम, कानपुर। दो दिसंबर को बालामऊ-कानपुर रेलवे ट्रैक पर 121 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाकर ट्रायल होगा। इस दिन लोगों से रेलवे ट्रैक से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है।

मुरादाबाद मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर जितेंद्र पटेल ने बताया कि में ट्रायल के दौरान पटरी से दूर रहने और आसपास के गांवों में जागरूकता के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार करने की बात कही गई है। बताया कि अभी इस ट्रैक पर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन होता है। लेकिन ट्रायल के बाद स्पीड बढ़ जाएगी। क्षेत्र के लोगों ने आशंका जताई है कि बांगरमऊ इलाके के कई गांव रेलवे पटरी के बेहद नजदीक बसे हैं। आसपास के ग्रामीण, बच्चे और पशु अक्सर पटरी पर घूमते रहते हैं।



एक दिसंबर से तीन माह बंद रहेगी कानपुर-बालामऊ पैसेंजर कानपुर से हरदोई के बालामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली कानपुर-बालामऊ पैसेंजर ट्रेन को कोहरे के चलते एक दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक निरस्त कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले औसतन दो हजार यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। यह ट्रेन बांगरमऊ, सफीपुर समेत जिले की दो तहसीलों और जिला मुख्यालय को कानपुर व हरदोई से जोड़ने का प्रमुख साधन है।



कोहरे के चलते एक दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक निरस्त रहेगी ट्रेन इसके बंद होने से नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने से संचालन प्रभावित होता है। इसी वजह से रेलवे ने ट्रेन को तीन महीने के लिए निरस्त किया है। ब्रिटिश काल से चल रही इस ट्रेन का कोरोना के बाद यह तीसरी बार संचालन बंद हुआ है। इससे पहले पिछले साल निर्माण कार्य के चलते इसे निरस्त किया गया था।



20 रुपये में उन्नाव और कानपुर पहुंचने का सस्ता विकल्प भी छिना इस ट्रेन से बांगरमऊ, सफीपुर, चकलवंशी, सुलतानपुर, बरौंकी, ताजपुर, हसनापुर, लहरापुर, देवरिया, बल्लापुर और हरईपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग उन्नाव और कानपुर आते-जाते हैं। गंजमुरादाबाद से उन्नाव और कानपुर तक का किराया मात्र 20 रुपये है। करीब 80 किलोमीटर की दूरी के लिए यह किराया निजी और रोडवेज बसों की तुलना में काफी कम है। बस से उन्नाव जाने का किराया 80 रुपये और कानपुर का 120 रुपये है। ऐसे में ट्रेन बंद होने से यात्रियों की जेब पर भी असर पड़ेगा।

यह है ट्रेन का समय बालामऊ से ट्रेन सुबह सात बजे चलकर 10:17 बजे उन्नाव जंक्शन पहुंचती थी। इसके बाद 10:50 बजे कानपुर पहुंच जाती थी। वहीं, कानपुर से दोपहर 2:40 बजे रवाना होकर 3:25 बजे उन्नाव जंक्शन पहुंचती थी। इसके बाद पटियारा, माखी, मेथीटीकुर, बड़ादेव, सफीपुर, ऊगू, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, मल्लावां और फतेहनगर होते हुए रात 9:15 बजे बालामऊ जंक्शन पहुंचती थी।