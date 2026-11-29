जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थानाक्षेत्र के अन्ना चौराहे पर बीते शुक्रवार को बाइक सवार तीन युवकों ने दो पुलिसकर्मियों से मारपीट की। आरोप है कि नशे की हालत में उन्होंने गाली-गलौज की और विरोध करने पर डंडे से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित सिपाही की तहरीर पर तीनों पर मुकदमा दर्ज हुआ।

मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर निवासी रिक्रूट कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह कोयला नगर चौकी में तैनात हैं। तहरीर के अनुसार, 27 नवंबर की शाम वह साथी रिक्रूट कांस्टेबल अमित चौधरी संग बाइक से अन्ना चौराहे स्थित अपने कमरे जा रहे थे। चौराहे पर बाइक सवार अभिलाष, जितेंद्र और नागेंद्र ने आगे अपनी बाइक रोक दी। तीनों नशे की हालत में थे।

बाइक हटाने को कहने पर वे नीचे उतरकर गाली देने लगे। विरोध करने पर लात-घूंसों व थप्पड़ों से हमला कर पास पड़ा डंडा उठाकर मारने लगे। पुलिस में होने की बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। भीड़ जुटने पर भागते समय गिरने के बाद फिर हमला किया। सिपाहियों ने चौकी में सूचना दी। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है।