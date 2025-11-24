अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर उन्नाव में जाम, आठ घंटे से रेंग रहे वाहन, डायवर्जन
अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम के चलते उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर भारी जाम लग गया है। आठ घंटे से वाहन रेंग रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा डायवर्जन लागू करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। अयोध्या में धर्मध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर 23 नवंबर की रात से 25 नवंबर तक भारी वाहनों के लखनऊ जाने पर रोक लगा दी गई है। भारी वाहनों को लखनऊ जाने से रोकने के लिए दो दिन पहले कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दही तिराहा व गदनखेड़ा चौराहा पर डायवर्जन की रूपरेखा तैयार की गई थी।
रविवार रात 12 बजे दही तिराहा पर बैरियर लगाकर जैसे ही भारी वाहनों को दही तिराहा से पुरवा की ओर मोड़ा गया, जाम लगना शुरू हो गया। धीरे-धीरे करीब तीन किमी दूर नवीन मंडी तक वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने एक-एककर वाहनों को निकाला, जिससे सुबह आठ बजे तक वाहन रेंगते नजर आए। गदनखेड़ा चौराहा से रायबरेली की ओर वाहनों को मोड़ने के लिए सरैया गांव के सामने ओवरब्रिज पर बैरियर लगाकर भारी वाहनों को सर्विस लेन की ओर मोड़ा गया।
आगे गदनखेड़ा चौराहा अंडरपास के पास खड़े पुलिस कर्मियों ने वाहनों को रायबरेली की ओर मोड़ना शुरू किया। यहां भी सुबह आठ बजे तक रुक-रुकर जाम लगता रहा। लंबा चक्कर काटने से बचने के लिए गदनखेड़ा चौराहा से 100 मीटर दूर चालकों ने सड़क के किनारे वाहन खड़े कर दिए। जिससे पांच किमी दूर तक सड़क के दोनों ओर कतार में वाहन खड़े रहे। सुबह आठ बजे के बाद दही मोड़ पर वाहनों की रफ्तार तो बढ़ी पर रुक-रुककर जाम लगता रहा।
