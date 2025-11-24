अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर उन्नाव में जाम, आठ घंटे से रेंग रहे वाहन, डायवर्जन

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अयोध्या में धर्मध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर 23 नवंबर की रात से 25 नवंबर तक भारी वाहनों के लखनऊ जाने पर रोक लगा दी गई है। भारी वाहनों को लखनऊ जाने से रोकने के लिए दो दिन पहले कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दही तिराहा व गदनखेड़ा चौराहा पर डायवर्जन की रूपरेखा तैयार की गई थी।

रविवार रात 12 बजे दही तिराहा पर बैरियर लगाकर जैसे ही भारी वाहनों को दही तिराहा से पुरवा की ओर मोड़ा गया, जाम लगना शुरू हो गया। धीरे-धीरे करीब तीन किमी दूर नवीन मंडी तक वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने एक-एककर वाहनों को निकाला, जिससे सुबह आठ बजे तक वाहन रेंगते नजर आए। गदनखेड़ा चौराहा से रायबरेली की ओर वाहनों को मोड़ने के लिए सरैया गांव के सामने ओवरब्रिज पर बैरियर लगाकर भारी वाहनों को सर्विस लेन की ओर मोड़ा गया।