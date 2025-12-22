आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुजरने से पहले जान लें ये नियम, अब टोल भी नहीं पार कर पाएंगे

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसों के बढ़ते क्रम को देखते हुए बड़ी पाबंदी लगाई गई है। बिना रिफ्लेक्टिव टेप के भारी वाहन टोल पार नहीं कर पाएंगे। सीट बेल्ट व बिना हेलमेट के चलने वालों को टोल पार करने नहीं दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के सभी 17 टोल पर जल्द पीए सिस्टम लगाए जाएंगे। अनाउंसमेंट के जरिए वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमाें के प्रति जागरूक किया जाएगा। यूपीडा के मुख्य सुरक्षाधिकारी ने बताया कि कोहरे में हादसों पर रोक लगाने के लिए एक्सप्रेसवे पर गति सीमा निर्धारित कर दी गई है। समय से पहले टोल पार करने वाले वाहनों का चालान होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्दी के साथ घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में भारी और हल्के वाहनों की पहचान दूर से नहीं हो पाती, जिससे पीछे से वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। रिफ्लेक्टिव टेप लगा होने से जैसे ही वाहन की लाइट उस पर पड़ती है, वह चमक उठता है। जिससे पीछे चल रहे चालकों को वाहन की स्थिति का अनुमान लग जाता है और टकराने से बच जाता है। यही वजह है कि अब एक्सप्रेसवे पर रिफ्लेक्टिव टेप को अनिवार्य कर दिया गया है।

यूपीडा के मुख्य सुरक्षाधिकारी रमेश चंद्र दुबे ने बताया कि यह नियम खासतौर पर ट्रक, ट्रेलर, बस, ट्रैक्टर-ट्राली और अन्य वाणिज्यिक वाहनों पर सख्ती से लागू होगा। हालांकि निजी कारों और एसयूवी चालकों को भी सुरक्षा के लिहाज से रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की सलाह दी गई है। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मी टेप की मौजूदगी की जांच करेंगे।

जुर्माने का भी रखा गया है प्रावधान टोल पर वाहन को चेक किए जाने के बाद यदि रिफ्लेक्टिव टेप लगा नहीं मिला या पुराना हुआ तो पहली बार उसे नसीहत देकर जाने दिया जाएगा। इसके बाद यदि दोबारा वह वाहन बिना रिफ्लेक्टिव टेप के टोल पार करने की कोशिश करता है, तो वहीं जुर्माना लगाने या उन्हें एक्सप्रेसवे में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।