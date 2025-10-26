लालगंज-उन्नाव हाइवे पर हादसा, गैस सिलेंडर लदे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार प्रधान के बेटे की मौत
उन्नाव के लालगंज-उन्नाव हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे प्रधान के बेटे की मौत हो गई। अचलगंज क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में हेलमेट न पहनने के कारण युवक को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। लालगंज-उन्नाव हाइवे पर अचलगंज क्षेत्र के पचोड्डा स्थित पेट्रोल पंप के पास एचपी गैस सिलेंडर लेकर जा रहे मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार ग्राम प्रधान के पुत्र की मौत हो गई। वह हेलमेट नहीं लगाए था। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।
अचलगंज के अर्चितखेड़ा गांव निवासी रामप्रसाद की पत्नी शांति देवी मौजूदा समय में पड़री कला गांव की प्रधान हैं। उनका 35 वर्षीय बेटा सुनील रायबरेली के डलमऊ स्थित भागीरथी इंटर कालेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मी था। रविवार दोपहर वह डलमऊ से बाइक से घर लौट रहा था।
उन्नाव-लालगंज हाईवे पर अलगंज क्षेत्र में गैस सिलेंडर लेकर जा रहे ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक चल रहा सुनील सिर के बल सड़क पर गिर गया। हेलमेट न लगा होने से सिर में गंभीर चोट आ गई। पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे स्वजन सुनील का शव देख बेहाल हो गए। एसओ राजेश पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रक को कब्जे में लिया गया है।
