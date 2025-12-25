Language
    उन्नाव में क्रिसमस पर स्कूल जाने की जिद पर अड़ी 15 साल की बेटी, मां ने रोका तो कर दिया ये बड़ा कांड

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    स्कूल में सहेलियों के साथ क्रिसमस मनाने को लेकर मां द्वारा मना किए जाने से आहत 15 वर्षीय किशोरी की घर में मौत हो गई। घटना की सूचना मां ने पुलिस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। स्कूल में सहेलियों के साथ क्रिसमस पर्व मनाने की जिद कर रही 15 वर्षीय किशोरी को मां ने रोका तो आहत होकर उसने घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। शव लटका देख मां की चीख निकल गई। रोते हुए मां ने पुलिस को घटना बताई। पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    दुबई में नौकरी करता है पिता

    किशोरी के पिता संजू रावत दुबई में नौकरी करते हैं। अचलगंज क्षेत्र निवासी संजू रावत की बेटी लक्ष्मी अचलगंज के आदर्श इंटर कालेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। गांव में वह अपनी मां शीला व दो भाइयों के साथ रहती थी। गुरुवार को लक्ष्मी ने स्कूल में सहेलियों के साथ क्रिसमस पर्व मनाने की मां से बात कही।

    मां ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। जिद करने के बाद भी नहीं जाने दिया। इससे नाराज लक्ष्मी ने शाम लगभग छह बजे कमरे में छत के कुंडे से दुपट्टे से लटक कर जान दे दी। बदरका चौकी प्रभारी लक्ष्मी नारायण द्विवेदी ने बताया कि जांच की गई है। मां के स्कूल जाने से रोकने पर उसने नाराजगी में यह कदम उठाया है।