उन्नाव में क्रिसमस पर स्कूल जाने की जिद पर अड़ी 15 साल की बेटी, मां ने रोका तो कर दिया ये बड़ा कांड

जागरण संवाददाता, उन्नाव। स्कूल में सहेलियों के साथ क्रिसमस पर्व मनाने की जिद कर रही 15 वर्षीय किशोरी को मां ने रोका तो आहत होकर उसने घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। शव लटका देख मां की चीख निकल गई। रोते हुए मां ने पुलिस को घटना बताई। पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

दुबई में नौकरी करता है पिता किशोरी के पिता संजू रावत दुबई में नौकरी करते हैं। अचलगंज क्षेत्र निवासी संजू रावत की बेटी लक्ष्मी अचलगंज के आदर्श इंटर कालेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। गांव में वह अपनी मां शीला व दो भाइयों के साथ रहती थी। गुरुवार को लक्ष्मी ने स्कूल में सहेलियों के साथ क्रिसमस पर्व मनाने की मां से बात कही।