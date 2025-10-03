Language
    सुलतानपुर में ढाबे पर मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    सुल्तानपुर के चांदा में एक ढाबे पर खाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। मृतक सर्वेश यादव और उसके दोस्त ढाबे पर खाना खाने गए थे जहां ऑर्डर को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट में घायल सर्वेश को वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    ढाबे पर मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत।

    संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। ढाबा पर खाने के दौरान विवाद के बाद मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद शुक्रवार की शाम शव घर पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सभी आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    बुधवार की देर रात लखनऊ-वाराणसी स्थित बालाजी ढाबे पर बैंतीकला के सर्वेश यादव उर्फ गोलू, आकाश, प्रदीप, बंटी व कुलदीप यादव के साथ भोजन करने गए थे। वहां खाने के आर्डर को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षाें में जमकर लाठी-डंडे चले।

    मारपीट में ढाबा संचालक बृजेश व सर्वेश तथा वहां पहले से बैठे कसईपुर के आशीष व अमन घायल हो गए थे। पिता शोभनाथ गंभीर रूप से घायल सर्वेश को वाराणसी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

    कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ढाबा संचालक बृजेश समेत आशीष, अमन व ढाबा कर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

    दो माह पूर्व मुंबई से लौटे थे सर्वेश

    दो भाइयों में छोटे सर्वेश मुंबई में किसी कंपनी में काम करते थे। वे दो महीने पहले घर आए थे। बड़े भाई रमाकांत गुजरात के सूरत में काम करते हैं।