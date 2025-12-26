Language
    सुलतानपुर में ढाई लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी Vitamin-A की खुराक, 28 जनवरी 2026 तक चलेगा अभियान

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में स्वास्थ्य विभाग 28 जनवरी 2026 तक विटामिन-ए की खुराक पिलाने का अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत जिले के ढाई लाख से अधिक बच ...और पढ़ें

    Hero Image

    ढाई लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बच्चों को कुपोषण और अंधता से बचाने के लिए विटामिन-ए संपूर्ण अभियान (बाल स्वास्थ्य पोषण माह) का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने दूबेपुर ब्लॉक के पंचायत भवन कटावां से किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित यह एक माह का सघन अभियान 28 जनवरी 2026 तक चलेगा।

    इसके अंतर्गत नौ माह से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। जनपद में कुल 2,68,849 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान सभी ब्लॉकों और नगरीय क्षेत्रों में संचालित होगा।

    सीएमओ ने बताया कि विटामिन-ए बच्चों की आंखों की रोशनी बनाए रखने के साथ-साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे बच्चे डायरिया, निमोनिया और खसरे जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।

    उन्होंने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नजदीकी केंद्र पर ले जाकर यह खुराक अवश्य पिलाएं। इस अभियान के साथ-साथ बच्चों का नियमित टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उन्हें बेहतर उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) भेजा जाएगा।

    इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. संजय गुप्ता, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लाल जी, डॉ. एपी त्रिपाठी, डीपीओ संतोष कुमार यादव, महेंद्र कुशवाहा, अनुराग यादव, रिंकू सिंह, दुर्गेश मिश्रा समेत अन्य मौजूद रहे।