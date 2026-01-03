Language
    यूपी में उज्ज्वला योजना से वंचित 9.34 लाख परिवारों की पहचान, 15 दिन में गैस कनेक्शन देने के निर्देश

    By Sanjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 'जीरो पावर्टी' अभियान के तहत 9.34 लाख ऐसे गरीब परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित हैं। इनमें सुलतानपु

    उज्ज्वला योजना से वंचित 9.34 लाख परिवारों की पहचान।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। जीरो पावर्टी अभियान में प्रदेश के नौ लाख 34 हजार ऐसे निर्धनतम परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित हैं। जिले में ऐसे 17 हजार 720 परिवार चिह्नित किए गए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद अब इन परिवारों संपर्क कर उनका सत्यापन किया जाएगा।

    उनसे एलपीजी कनेक्शन के लिए आवश्यक कागजात आधार, बैंक पासबुक आदि लिए जाएंगे। उसके बाद एलपीजी वितरकों से उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाएगा। जिलों को ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध कराई गई है।

    प्रदेश सरकार ने पीएम आवास, बिजली, पेयजल, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर गांव से 20- 25 परिवारों को चिह्नित करने के लिए जीरो पावर्टी अभियान चलाया था।

    अब उन सभी का स्थलीय परीक्षण कराकर योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। बुधवार को वीसी में निर्देश मिलने के बाद अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है।

    जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से सभी पूर्ति निरीक्षकों को सूची में दिए निर्धनतम परिवारों से संपर्क कर पात्रता का परीक्षण करने और उन्हें निकटवर्ती एलपीजी वितरक से गैस कनेक्शन का लाभ देने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही उन सभी को 15 दिन का समय दिया गया है।

    ब्लॉकवार चिह्नित परिवारों की संख्या

    • अखंडनगर- 1349
    • बल्दीराय- 1175
    • भदैंया- 1298
    • धनपतगंज- 1256
    • दोस्तपुर- 994
    • दूबेपुर- 1735
    • जयसिंहपुर- 1435
    • कादीपुर-1164
    • करौंदीकला- 835
    • कूरेभार- 1705
    • कुड़वार- 1408
    • लम्भुआ- 1420
    • माेतिगरपुर- 790
    • प्रतापपुर कमैचा- 1156
    • योग - - - 17,720