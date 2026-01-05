Language
    छात्रा से दुष्कर्म का आरोपित एक लाख का ईनामी बदमाश तालिब मुठभेड़ में ढेर, सुलतानपुर में एनकाउंटर

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:29 PM (IST)

    Police Encounter in Sultanpur: सुलतानपुर में तालिब उर्फ आजम खां को देर रात लखीमपुर खीरी तथा सुलतानपुर जिले की पुलिस टीमों ने घेरा तो उसने पुलिस की टीम ...और पढ़ें

    घायल शातिर बदमाश तालिब उर्फ आजम खां

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर : छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म सहित 17 आपराधिक मामलों में वांछित शातिर बदमाश तालिब उर्फ आजम खां रविवार देर रात सुलतानपुर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी तालिब उर्फ आजम खां को सुलतानपुर में देर रात लखीमपुर खीरी तथा सुलतानपुर जिले की पुलिस टीमों ने घेरा तो उसने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में शातिर अपराधी तालिब उर्फ आजम खां घायल हो गया।

    लखीमपुर खीरी जिले के फरधाना थाना के गौरिया के तालिब पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। उसके विरुद्ध लखीमपुर खीरी के विभिन्न थानों में 17 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।

     

    मुठभेड़ की घटना

    मुठभेड़ सुल्तानपुर जिले में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा मोड़ के पास हुई। एसटीएफ और पुलिस की टीमें तालिब उर्फ आजम खां के आने की सूचना पर सुल्तानपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय थी, तभी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल सीएचसी लंभुआ ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    बदमाश का आपराधिक इतिहास

    मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान तालिब उर्फ़ आज़म खां(26 वर्ष), पुत्र गफ्फार खां, निवासी गौरिया, थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी, के रूप में हुई है। पुलिस जांच के अनुसार, उस पर लखीमपुर खीरी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    तालिब उर्फ आज़म पर सामूहिक बलात्कार, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 17 गंभीर मुकदमे दर्ज थे।  इसके अलावा, इस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था, मुठभेड़ में बदमाश ढ़ेर की घटना पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस बदमाश के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे, और उसकी गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा।

    छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

    फरधान थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा 15 दिसंबर को सहेली के साथ सुबह कोचिंग जा रही थी। लखीमपुर बेहजम रोड पर लीलाकुआं के पास उसको बाइक सवार तीन बदमाश सलमान, मुख्तार और तालिब ने युवकों ने रोक लिया। उसे सड़क किनारे गन्ने के खेत में पकड़ कर ले गए। तीनों ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता आरोपियों को पहचानती नहीं थी। उसने शक के आधार पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने अपनी छानबीन के दौरान जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए फरधान पुलिस के अलावा एसओजी को भी लगाया गया था।