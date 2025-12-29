यूपी में एक करोड़ समूह सदस्यों को लखपति बनाने का लक्ष्य, प्रदेश में 92.43 लाख सदस्य

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। 31 दिसंबर तक प्रदेश में एक करोड़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह सदस्यों को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से दिया गया है। प्रदेश में 92 लाख 43 हजार 986 समूह सदस्य ही अब तक बन सकी हैं। इससे लक्ष्य को पाना अधिकारियों को मुश्किल लग रहा है।

जिन जिलों में समूह सदस्यों की संख्या पर्याप्त हैं, वह भी गतिविधियां शिथिल होने के नाते लक्ष्य को हासिल करने में योगदान नहीं कर पा रही हैं। इससे भी तय अवधि में शासन की मंशा के अनुसार कार्य को पूरा करने में कठिनाई आ रही है।