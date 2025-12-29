Language
    यूपी में एक करोड़ समूह सदस्यों को लखपति बनाने का लक्ष्य, प्रदेश में 92.43 लाख सदस्य

    By Sanjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 31 दिसंबर तक एक करोड़ समूह सदस्यों को लखपति बनाना है। वर्तमान में 92.43 लाख सदस्य ही बन पाए हैं, ...और पढ़ें

    एक करोड़ समूह सदस्यों को लखपति बनाने का लक्ष्य।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। 31 दिसंबर तक प्रदेश में एक करोड़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह सदस्यों को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से दिया गया है। प्रदेश में 92 लाख 43 हजार 986 समूह सदस्य ही अब तक बन सकी हैं। इससे लक्ष्य को पाना अधिकारियों को मुश्किल लग रहा है।

    जिन जिलों में समूह सदस्यों की संख्या पर्याप्त हैं, वह भी गतिविधियां शिथिल होने के नाते लक्ष्य को हासिल करने में योगदान नहीं कर पा रही हैं। इससे भी तय अवधि में शासन की मंशा के अनुसार कार्य को पूरा करने में कठिनाई आ रही है।

    निर्धारित अवधि को बीतने में दो दिन बचे हैं। जनपद में ही करीब 35 हजार समूह सदस्य लखपति बन पाई हैं। यहां एक लाख 60 हजार समूह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध हैं।

    वर्ष 2024-25 में 48 हजार 450 सदस्यों को लखपति बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 31 हजार 136 महिलाओं को लखपति बनाया गया।

    यानि उनकी वार्षिक आया एक लाख रुपये से अधिक है। अब दिसंबर के अंत तक 65 हजार महिलाओं की वार्षिक आया एक लाख से अधिक करनी है। लक्ष्य बढ़ने से