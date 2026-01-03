यूपी में AI से होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, इस तरीके से फोटो अपलोड करने पर हो जाएगा कैंसिल

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। रबी फसलों के डिजिटल क्राप सर्वे में इस बार कई परिवर्तन किए गए हैं। सर्वे में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ) का प्रयोग किया जाएगा। किसानों की फसल का विवरण पोर्टल पर तभी अपलोड किया जा सकेगा, जब एआई उसे स्वीकार करेगा, अन्यथा वह निरस्त हो जाएगा। मोबाइल पर लागिन करने पर पहले सर्वेयर के चेहरे की पहचान होगी।

यह प्रक्रिया खेत से अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक पूरी की जा सकेगी। यदि कोई सर्वेयर कहीं भी बैठकर किसी फसल की पहले खिंची फोटो से फोटो बनाकर अपलोड करेगा तो वह निरस्त हो जाएगा। उसे मौके से ही फोटो खींचकर अपलोड करना है।

अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हुई ई-खसरा पड़ताल में ऐसी शिकायत कई जिलों से उच्चाधिकारियों तक पहुंची थी, इस लिए सर्वे प्रणाली में बदलाव किया गया है। खेत के पास मोबाइल के कैमरे को किस एंगल पर रखा जाएगा, एआई यह भी निश्चित करेगा। ताकि, गाटा व उसमें खड़ी फसल को सही ढंग से दर्शाया जा सके।

जिस खेत में फसल तैयार होकर कट चुकी है, उसका भी विवरण अपलोड किया जाएगा कि उसमें कौन से फसल बोई गई थी। पहले के सर्वे के ऑनलाइन प्रारूप में यह विकल्प नहीं था। सर्वेयर को दो बार लागिन करने होगी।

पहले गाटे के सर्वे के दौरान उन्हें आधार, ईमेल आईडी के प्रमाणीकरण होगा। उसके बाद 20 से 30 गाटों के सर्वे के बाद पुन: आइडी प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। किसी कार्मिक का स्थानांतरण होने पर उन्हें मोबाइल बदलने की जरूरत भी नहीं पड़गी। केवल तहसील का कोड बदल जाएगा। बाकी सब पूर्ववत रहेगा। नई आईडी जेनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पांच जनवरी से जनपद में 12 लाख 15 हजार 384 गाटों का डिजिटल सर्वे शुरू हो जाएगा। एक सर्वेयर को 3000 गाटों का सर्वे करने का लक्ष्य तय किया गया है। शनिवार को कार्मिकों को गाटों का आवंटन प्रारंभ किया गया। शाम तक 56 प्रतिशत से अधिक की आंवटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।