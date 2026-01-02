यूपी में 1.70 करोड़ से दो संपर्क मार्गों पर बनेगा पुल, संपन्न हुआ भूमि पूजन

संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। अरसे से ग्रामीणों द्वारा संपर्क मार्गों पर जर्जर पुलों के निर्माण की मांग जल्द पूरी होगी। इन दोनों पुलों का निर्माण एक करोड़ 70 लाख की लागत से होगा। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को विधायक ने दोनों पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

तहसील के कई सरतेजपुर, पुरुषोत्तमपुर, नंदीधाम, मिश्रौली, बगियागांव, चौबेपुर, जयसिंहपुर से जुड़े दो संपर्क मार्गों पर स्थित जर्जर पुलों के निर्माण की मांग पूरी हो गई।

शुक्रवार को करीब एक करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले पुलों के निर्माण के लिए सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने भूमिपूजन कर इनका शिलान्यास किया।

तीन मीटर चौड़ाई और 17 मीटर से अधिक लंबाई में इस पुल के निर्माण से आमजनों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापरक कार्य के निर्देश दिए गए।

इसकी मानिटरिंग अवर अभियंता करेंगे। अभियंता लोक निर्माण रवि मौर्य ने बताया कि दोनों पुलों का निर्माण मार्च तक पूरा कर अप्रैल में आम लोगो के लिए खोल दिया जायेगा।

इस मौके पर लोकनिर्माण के अवर अभियंता रवि मौर्य, चित्रा वर्मा, अरुण कुमार, भाजपा नेता रत्नेश तिवारी, अवनीश मिश्र, संदीप मिश्र, गुड्डू उपाध्याय मौजूद रहे।