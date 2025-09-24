Language
    यूपी में गेहूं सुखाने के लिए पंखा लगा रही थी युवती, अचानक कैसे लगा करंट जो हो गई मौत

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:41 PM (IST)

    सुल्तानपुर के भदैंया में भैरवपुर दलित बस्ती की एक 22 वर्षीय युवती खुशबू की बिजली के करेंट लगने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह स्टैंड पंखा लगाते समय बिजली के बोर्ड की चपेट में आ गई। भीगे हाथों से प्लग लगाने के कारण वह करेंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

    संवाद सूत्र, भदैंया सुलतानपुर। भदैंया के भैरवपुर दलित बस्ती निवासी युवती की बिजली के बोर्ट मे स्टैंड पंखा लगाते समय करेंट की चपेट में आने से मौत हो गयी है।

    शिवगढ थाने के भैरवपुर गांव मे बुधवार को दोपहर के करीब भैरवपुर गांव निवासी खुशबू 22 पुत्री अरविन्द कुमार गेहूं को धोकर आटा पिसाने के लिऐ सूखने को दरवाजे के बाहर चारपायी पर फैलाई थी । भीगे हांथो से वह स्टैंड पंखा को बोर्ड मे लगाने गयी तो एक तार कहीं से निकल गया।

    नंगा व भीगा पैर होने से वह बिजली करेंट की चपेट मे आकर मौके पर मौत हो गयी । थोडी देर मे परिजन आऐ तो वह गिरी पड़ी थी । परिजन उसे लेकर चिकित्सक के पास गये जहां डाक्टरो से उसे मृत बताया । जिसके बाद परिजनो का रो रोकर बुरा हाल है।

    युवती बीए की छात्रा भी थी। सूचना के बाद मौके पर लेखपाल अनन्या और चौकी प्रभारी सुशील निर्मल पहुंचकर घटना की लिखापढी की है । और शव को पोस्टमार्टम के लिऐ भेजा है।