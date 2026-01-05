सुलतानपुर में दबंगों ने ट्रक चालक और खलासी को बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर
सुलतानपुर में चाय पीने जा रहे ट्रक चालक और खलासी को चारपहिया वाहन सवारों ने लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना जयस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सड़क के किनारे ट्रक खड़ी कर चाय पीने जा रहे ट्रक चालक और खलासी को चारपहिया वाहन सवारों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। जिसमे वह गंभीर रूप से घायल हो गएऔर मौके से फरार हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।
जयसिंहपुर कोतवाली अंतर्गत के सेमरी चौकी के पास रविवार रात टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारपहिया वाहन सवार दबंगों ने ट्रक चालक और खलासी की लाठी डंडों से पिटाई कर लहुलुहान कर मौके से नदारद हो गए।
जानकारी के अनुसार, अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के रौहारी ग्राम निवासी ट्रेलर स्वामी शिव कुमार पुत्र राम बच्चन रविवार रात अंबेडकरनगर जिला के महरुआ थाना क्षेत्र से पालिस लादकर बांदा चित्रकूट जा रहा था।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरी पुलिस चौकी बाईपास पर ट्रक को किनारे खड़ी ढाबे पर चाय पीने जा रहा था।इसी बीच अज्ञात चारपहिया वाहन सवार दबंगों ने शिव कुमार को रोक गाड़ी सही करने की हिदायत देते हुए गाली गलौज करने लगे।
इसी बीच दूसरे ट्रक के चालक मोनू यादव पुत्र राजेंद्र निवासी हजपुरा जलालपुर अंबेडकरनगर, विवेक पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी गोबिंदपुर थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर ने उन्हें गाली गलौज से मना करने लगे इसी बीच खार खाए दबंगों ने लाठी डंडों से ट्रक चालक और खलासी को लहूलुहान कर दिया।
ट्रक के अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर मौके से धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना डायल 112 और सेमरी चौकी पुलिस को दी । मौके पर पहुँची डायल 112 और सेमरी चौकी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया । और आरोपियों की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
सेमरी चौकी इंचार्ज दिनेश चंद्र ने बताया कि जानकरी मिली है घायलो को अस्पताल भेजा गया है । शिकायती पत्र मिलने पर कार्यवाही की जाएगी
