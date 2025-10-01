गोलीकांड का आरोपित हुआ 'लंगड़ा', सुल्तानपुर पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में दोनों पैरों में लगी गोली

सुल्तानपुर के कादीपुर में गोलीकांड के दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बीती रात पटेल चौक पर हुई गोलीबारी में तीन युवक घायल हो गए थे जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पकड़ लिया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जागरण संवाददाता, कादीपुर, सुलतानपुर। मंगलवार की रात दो पक्षों में हुए विवाद के बीच एक पक्ष के द्वारा की गई गोलीबारी में तीन युवक घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को रात में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं।

हमलावरों की गोलीबारी में उज्जवल सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह, नईम अहमद पुत्र फुन्नन व एहसान पुत्र छुट्टन घायल हुए थे। इनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल में चल रहा है। बीती रात कादीपुर के पटेल चौक पर गोलीबारी में तीन युवक हुए थे घायल इस सम्बंध में आसमा पत्नी शरीफ ने तहरीर देकर अंकित सिंह,शनि सिंह, राहुल राजपूत व दो अज्ञात के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। इस बीच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियुक्तगण कहीं भागने की फिराक में हैं। जिस पर पुलिस टीमों ने घेराबंदी की तो अभियुक्तों द्वारा फायर कर दिया गया।